Хоккеисты и зрители спели гимн России на награждении

Игроки сборной России по хоккею спели гимн на церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне завоевали золото Игр, победив в финале Германию (4:3 ОТ). Вместе с хоккеистами пели и российские болельщики с женами игроков, пытаясь заглушить олимпийский гимн.
Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне на Олимпиаде выступали под олимпийским флагом и названием "Олимпийские атлеты из России". В честь их победы звучал олимпийских гимн.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Edelveys79
а может уже хватит всех бояться? итак уже в ... по макушку.... всё потеряно... а честь продана... молодцы!!!
15:17
4rfv5tgb
Вообще-то пение не было слышно из-за олимпийского гимна. По хорошему, надо было или до, или после музыки петь. Или может, таким образом от МОК страховались? Вдруг МОК скажет, щас медали отберем, за то что гимн пели, а хоккеисты: "А вы разве слышали гимн России? Мы гимн МОк пели.."
14:32
Edelveys79
Я вот и говорю, не орлы...
14:02
lapp
Edelveys79 взять с трибун и поднять при награждении... руками... - Можно так, можно было и кружок почета с флагом проехать, но видать был приказ свыше - не провоцировать
13:39
Edelveys79
взять с трибун и поднять при награждении... руками...
13:09
Артур Дент
Edelveys79, где бы они его поднимали?
13:07
Edelveys79
И хоккеисты струсили... поднять флаг... Жаль... не орлы...
13:06
механик39
А сколько куплетов пели ,три или один ?
12:49
За Россию без допинга!
Папа Рынской, а ты правда даун?
11:38
Электросталец
жаль слышно слабо, а так здорово!
10:58
Папа Рынской
наши спели Гимн, всего то... а для наших зарубежных "партнеров" и кастрюлеголовых прыгунков - как "Отче наш" для нечистой силы:-)
10:55
Boleijj protiv
МОК должен за это дать дисквалифай и отобрать медали.
10:42