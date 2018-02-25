Хоккеисты и зрители спели гимн России на награждении

Сегодня. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Гимн от хоккеистов. Фото REUTERS

Игроки сборной России по хоккею спели гимн на церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне завоевали золото Игр, победив в финале Германию (4:3 ОТ). Вместе с хоккеистами пели и российские болельщики с женами игроков, пытаясь заглушить олимпийский гимн.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне на Олимпиаде выступали под олимпийским флагом и названием "Олимпийские атлеты из России". В честь их победы звучал олимпийских гимн.

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