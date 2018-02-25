10:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Хоккеисты и зрители спели гимн России на награждении

Сегодня. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Гимн от хоккеистов. Фото REUTERS
Сегодня. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Гимн от хоккеистов. Фото REUTERS
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Игроки сборной России по хоккею спели гимн на церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне завоевали золото Игр, победив в финале Германию (4:3 ОТ). Вместе с хоккеистами пели и российские болельщики с женами игроков, пытаясь заглушить олимпийский гимн.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне на Олимпиаде выступали под олимпийским флагом и названием "Олимпийские атлеты из России". В честь их победы звучал олимпийских гимн.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Edelveys79

а может уже хватит всех бояться? итак уже в ... по макушку.... всё потеряно... а честь продана... молодцы!!!

15:17

4rfv5tgb

Вообще-то пение не было слышно из-за олимпийского гимна. По хорошему, надо было или до, или после музыки петь. Или может, таким образом от МОК страховались? Вдруг МОК скажет, щас медали отберем, за то что гимн пели, а хоккеисты: "А вы разве слышали гимн России? Мы гимн МОк пели.."

14:32

Edelveys79

Я вот и говорю, не орлы...

14:02

lapp

Edelveys79 взять с трибун и поднять при награждении... руками... - Можно так, можно было и кружок почета с флагом проехать, но видать был приказ свыше - не провоцировать

13:39

Edelveys79

взять с трибун и поднять при награждении... руками...

13:09

Артур Дент

Edelveys79, где бы они его поднимали?

13:07

Edelveys79

И хоккеисты струсили... поднять флаг... Жаль... не орлы...

13:06

механик39

А сколько куплетов пели ,три или один ?

12:49

За Россию без допинга!

Папа Рынской, а ты правда даун?

11:38

Электросталец

жаль слышно слабо, а так здорово!

10:58

Папа Рынской

наши спели Гимн, всего то... а для наших зарубежных "партнеров" и кастрюлеголовых прыгунков - как "Отче наш" для нечистой силы:-)

10:55

Boleijj protiv

МОК должен за это дать дисквалифай и отобрать медали.

10:42

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