Хоккеистки сборной Швейцарии победили Швецию в группе на Олимпиаде

Хоккеистки сборной Швейцарии одержали победу над Швецией со счетом 2:1 в матче группового турнира Олимпиады-2018. У победительниц шайбы забросили Алина Мюллер и Фебе Штанц, у шведок – Анна Боргквист.

Швейцарки выиграли все три встречи в группе и вышли в плей-офф с первого места, где сыграют с командой, которая займет последнее место в квартете А.

Швеция вышла в плей-офф со второго места и встретится с третьей командой группы А.

Хоккей

Олимпийские игры (ж.)

Группа В

Швеция – Швейцария – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Мюллер – 6 (бол., Майер, Штальдер), 33:51 – 0:1. Боргквист – 1 (бол., Ольссон, Нилен-Перссон), 47:35 – 1:1. Штанц – 3 (бол., Майер, Мюллер), 51:28 – 1:2.

Вратари: Гран (58:58) – Шеллинг.

Штраф: 12 – 8.

Броски: 34 (11+12+11) – 47 (14+18+15).

Судьи: Гуай, Целарова.

14 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018