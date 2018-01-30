Хоккеистки КНДР и Кореи не смогли понять друг друга на тренировке

Хоккеистки КНДР и Кореи столкнулись с языковым барьером при проведении совместной тренировки, сообщает "Интерфакс". Напомним, что представительницы обеих Корей выступят на Олимпиаде-2017 единой командой. У стран со времен объединенного государства сохранилась одинаковая письменность и похожий язык, однако отсутствие дипломатических отношений и разница идеологий привело к появлению ряда терминов, отличающихся в Северной и Южной Корее. Так, например, в Корее многие термины, связанные со спортом, были взяты из английского языка, а затем адаптированы для корейского, тогда как в КНДР для обозначения этих понятий создавались специальные собственно корейские слова.

Ситуация осложняется тем, что главный тренер сборной не является носителем корейского языка. Команду возглавляет канадка Сара Мюррей, поэтому специально для нее в список включена также английская транскрипция некоторых терминов.