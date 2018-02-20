Нападающий сборной Словении и "Нефтехимика" Жига Еглич сдал положительную допинг-пробу, сообщает официальный сайт CAS. Его тест дал положительный результат на фенотерол.
29-летний игрок пропустит остаток Олимпиады-2018. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Игр.
Сборная Словении сегодня сыграет с командой Норвегии за выход в 1/4 финала. Победитель этого матча встретится с командой России.
П_о_в_а_р
Бу-га-га! П_о_в_а_р___ Через дырку в стене? ------------------------ Нет. Спартаковцы такими ушлыми методами не пользуются.
13:25
December northern
И не мы одни. Как это его угораздило?
12:13
AndruFka
Да ВАДЕ, МОКу и баБаху просто бело-сине-красные флаги как тряпка для быка. Скоро к словакам и сербам прикопаются. На месте Фуркада я бы насторожился, пусть там и сине-бело-красный, да ещё и по вертикали, но логика при принятии решений у вышепоименованных субъектов давно отсутствует.
11:51
Бу-га-га!
П_о_в_а_р___ Через дырку в стене?
11:50
П_о_в_а_р
Бу-га-га! П_о_в_а_р____Да,да. И Марибор от Великава Клупа только с помощью допинга отскочил! ----------------------- Факт. Господдержка допинга в Словении доказана Спартаком.
11:40
Бу-га-га!
П_о_в_а_р____Да,да. И Марибор от Великава Клупа только с помощью допинга отскочил!
11:29
П_о_в_а_р
Эти европейцы даже по льду без допинга покататься не могут. лол.
11:26
П_о_в_а_р
А Словенцы пойдут под своим флагом на закрытии? З.Ы. Жукоф, извинись и за словенцев.
11:25
П_о_в_а_р
ХОККЕИСТ СБОРНОЙ СЛОВЕНИИ ЕГЛИЧ СДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДОПИНГ-ТЕСТ И ПРОПУСТИТ ОСТАТОК ИГР -------------------------- Как так? Вся сборная Словении домой... Не?)
11:24
Семь ветров
Тоже астматик, чо
11:21
Тропическая гемангиома Мовсисяна
и это перед матчем с Астма-тим))) совпадение? не думаю)))
10:59
Slim Taller
andersen78 и что? где психоз? 10:46.....................Психоз только в ОАР. И разница в формулировках.Если это не оаровец,то сдал положительную пробу.А если оаровец,то "подозрение на допинг".
10:58
dijeridoo
Он же из "Нефтехимика"...
10:46
andersen78
и что? где психоз?
10:46
inout
Не удивлен методам Мурзилки в НХ
10:45