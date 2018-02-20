10:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Хоккеист сборной Словении Еглич сдал положительный допинг-тест и пропустит остаток Игр

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Нападающий сборной Словении и "Нефтехимика" Жига Еглич сдал положительную допинг-пробу, сообщает официальный сайт CAS. Его тест дал положительный результат на фенотерол.

29-летний игрок пропустит остаток Олимпиады-2018. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Игр.

Сборная Словении сегодня сыграет с командой Норвегии за выход в 1/4 финала. Победитель этого матча встретится с командой России.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (15)
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П_о_в_а_р

Бу-га-га! П_о_в_а_р___ Через дырку в стене? ------------------------ Нет. Спартаковцы такими ушлыми методами не пользуются.

13:25

December northern

И не мы одни. Как это его угораздило?

12:13

AndruFka

Да ВАДЕ, МОКу и баБаху просто бело-сине-красные флаги как тряпка для быка. Скоро к словакам и сербам прикопаются. На месте Фуркада я бы насторожился, пусть там и сине-бело-красный, да ещё и по вертикали, но логика при принятии решений у вышепоименованных субъектов давно отсутствует.

11:51

Бу-га-га!

П_о_в_а_р___ Через дырку в стене?

11:50

П_о_в_а_р

Бу-га-га! П_о_в_а_р____Да,да. И Марибор от Великава Клупа только с помощью допинга отскочил! ----------------------- Факт. Господдержка допинга в Словении доказана Спартаком.

11:40

Бу-га-га!

П_о_в_а_р____Да,да. И Марибор от Великава Клупа только с помощью допинга отскочил!

11:29

П_о_в_а_р

Эти европейцы даже по льду без допинга покататься не могут. лол.

11:26

П_о_в_а_р

А Словенцы пойдут под своим флагом на закрытии? З.Ы. Жукоф, извинись и за словенцев.

11:25

П_о_в_а_р

ХОККЕИСТ СБОРНОЙ СЛОВЕНИИ ЕГЛИЧ СДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДОПИНГ-ТЕСТ И ПРОПУСТИТ ОСТАТОК ИГР -------------------------- Как так? Вся сборная Словении домой... Не?)

11:24

Семь ветров

Тоже астматик, чо

11:21

Тропическая гемангиома Мовсисяна

и это перед матчем с Астма-тим))) совпадение? не думаю)))

10:59

Slim Taller

andersen78 и что? где психоз? 10:46.....................Психоз только в ОАР. И разница в формулировках.Если это не оаровец,то сдал положительную пробу.А если оаровец,то "подозрение на допинг".

10:58

dijeridoo

Он же из "Нефтехимика"...

10:46

andersen78

и что? где психоз?

10:46

inout

Не удивлен методам Мурзилки в НХ

10:45

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