Хоккеист сборной Словении Еглич сдал положительный допинг-тест и пропустит остаток Игр

Нападающий сборной Словении и "Нефтехимика" Жига Еглич сдал положительную допинг-пробу, сообщает официальный сайт CAS. Его тест дал положительный результат на фенотерол.

29-летний игрок пропустит остаток Олимпиады-2018. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Игр.

Сборная Словении сегодня сыграет с командой Норвегии за выход в 1/4 финала. Победитель этого матча встретится с командой России.

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