Хоккеист сборной Германии: "Матч с Россией - как финал чемпионата мира по футболу"

Хоккеист сборной Германии Патрик Раймер в преддверии финала Олимпиады-2018 против России отметил, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом. По его словам, после победы в полуфинале над Канадой (4:3) команда не могла долго уснуть.

- Для нас это огромный шанс, - сказал Раймер. - Мы забрались высоко, но не собираемся на этом останавливаться. Хотим себя лучше "продать" и вместе чего-то достичь. Канада не ожидала от нас такого выступления. Многие не могли заснуть до 4-5 утра после победы в полуфинале, хотя никакой вечеринки не устраивали. Если, конечно, не считать автобус - наш корейский водитель был так рад, что врубил веселую музыку на полную громкость. Спали беспокойно - но теперь надо отбросить эмоции.

Что касается реакции на родине, то такое ощущение, что мы выступаем на чемпионате мира по футболу - такое внимание и такой ажиотаж. У нас есть шанс осчастливить всю страну. Правда, многим будет непросто проснуться в 5 утра.

Есть много примеров, когда маленькие команды сенсационно побеждают. Главное, чтобы всех объединила одна цель и чтобы мы поймали кураж. Кроме того, наша задача - стать хоккейной нацией, а не оставаться всегда "малышом". Впереди одна игра - никто не знает, что может случиться. (Дмитрий СИМОНОВ)