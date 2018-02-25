Хоккеист Эрхофф понесет флаг Германии на церемонии закрытия Олимпиады

Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф станет знаменосцем своей страны на церемонии закрытия Олимпиады-2018, сообщает Spox. Начало мероприятия запланировано на 14.00 по московскому времени.

Перед этим Экхофф выйдет на лед в финале против России. Сборная Германии впервые примет участие в решающем матче Олимпиады.

Финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 между сборными России и Германии пройдет в воскресенье, 25 февраля. Начало игры в Пхенчхане – в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Германия. Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна здесь.