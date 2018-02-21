Хиллер завершил карьеру в сборной

Голкипер сборной Швейцарии Йонас Хиллер после проигрыша в матче 1/8 финала Олимпийских игр-2018 против Германии (1:2 ОТ) объявил о завершении международной карьеры. Хиллер – участник четырех чемпионатов мира и трех Олимпиад.

– Перед Олимпиадой я решил, что это мой последний турнир в сборной, – приводит Blick слова Хиллера. – С возрастом все сложнее восстанавливаться, и если я хочу еще играть на высшем уровне, то мне нужно оставить сборную. Приятно закончить карьеру в сборной на Олимпиаде, однако мне жаль, что все закончилось так рано.