Херсли получил травму в матче против Норвегии

Защитник сборной Швеции и СКА Патрик Херсли получил травму в первом периоде матча группового турнира Олимпиады-2018 против Норвегии (4:0). Игрок обороны "Тре Крунур" пострадал в результате силового приема со стороны соперника, отправился в раздевалку и не смог вернуться на лед.

В следующем матче на Играх в Пхенчхане шведы встретятся с Германией. Встреча состоится 16 февраля. Норвежцы в этот же день сыграют с Финляндией.

Напомним, в этом сезоне Херсли принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, набрав 33 (13+20) очка при показателе полезности "+17" и 20 минутах штрафа.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь