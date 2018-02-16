04:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Харийс Витолиньш: "В матче со Словенией не сыграют Шипачев и Марченко"

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Ассистент главного тренера сборной России Харийс Витолиньш рассказал об изменениях в составе перед вторым матчем олимпийского хоккейного турнира против Словении. Участия в этом матче не примут нападающие Вадим Шипачев и Алексей Марченко.

- Решили сделать изменения, - сказал Витолиньш. - Посмотрим, как будет. Словенцы играют очень активно. Надо быть к этому готовыми. Американцы в матче с ними тоже владели инициативой. Надо не совершать своих ошибок и использовать свои моменты.

Почему не будет играть Шипачев? Сейчас не будем делать выводы. Решили сыграть таким составом. Посмотрим, как это сработает. Игра в неравных составах остается ключевым компонентом. Забиваешь в большинстве, не пропускаешь в меньшинстве - и результат сделан. Яковлев сыграет вместо Марченко. Он и Каблуков серьезно готовятся к игре и должны хорошо сыграть.

Напомним, Россия сегодня сыграет со Словенией. Начало матча - 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-транслфцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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POLTOS

Со Словенией отдохнёт, а с янками снова будет в составе. Те наспех сколоченные бригады power play, которые появились после Словакии, напоминают предсмертную агонию и метания из крайности в крайность.

09:46

gibson

Класс! Браво! Остаться с одним центром-созидателем и это 39-летний Дацюк.

08:59

gibson

Вот это новости! Цирк. А где-то там на на родине грустить один Ткачев... И еще один Трямкин.

08:56

Марио66

Отчисление Шипачева - хороший знак! Если уж Вегас рвёт всю НХЛ, то грозную Словению ОАР должны в лёгкую теперь побеждать.

08:30

MAPKJIAP

А если серьезно, то это полный писец, Где раньше то глаза были у тренеров??? И почему Марченко убрали, у него хоть и минус два, но в этих голах он не виноват, он был на другом фланге, тренеры у Вас ку ку

07:06

MAPKJIAP

О, спаситель Каблуков, покажи всем на что ты способен, продемонстрируй продвинутую статистику в действии!!!

07:05

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