Харийс Витолиньш: "В матче со Словенией не сыграют Шипачев и Марченко"

Ассистент главного тренера сборной России Харийс Витолиньш рассказал об изменениях в составе перед вторым матчем олимпийского хоккейного турнира против Словении. Участия в этом матче не примут нападающие Вадим Шипачев и Алексей Марченко.
- Решили сделать изменения, - сказал Витолиньш. - Посмотрим, как будет. Словенцы играют очень активно. Надо быть к этому готовыми. Американцы в матче с ними тоже владели инициативой. Надо не совершать своих ошибок и использовать свои моменты.
Почему не будет играть Шипачев? Сейчас не будем делать выводы. Решили сыграть таким составом. Посмотрим, как это сработает. Игра в неравных составах остается ключевым компонентом. Забиваешь в большинстве, не пропускаешь в меньшинстве - и результат сделан. Яковлев сыграет вместо Марченко. Он и Каблуков серьезно готовятся к игре и должны хорошо сыграть.
Напомним, Россия сегодня сыграет со Словенией. Начало матча - 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-транслфцию встречи.
POLTOS
Со Словенией отдохнёт, а с янками снова будет в составе. Те наспех сколоченные бригады power play, которые появились после Словакии, напоминают предсмертную агонию и метания из крайности в крайность.
09:46
gibson
Класс! Браво! Остаться с одним центром-созидателем и это 39-летний Дацюк.
08:59
gibson
Вот это новости! Цирк. А где-то там на на родине грустить один Ткачев... И еще один Трямкин.
08:56
Марио66
Отчисление Шипачева - хороший знак! Если уж Вегас рвёт всю НХЛ, то грозную Словению ОАР должны в лёгкую теперь побеждать.
08:30
MAPKJIAP
А если серьезно, то это полный писец, Где раньше то глаза были у тренеров??? И почему Марченко убрали, у него хоть и минус два, но в этих голах он не виноват, он был на другом фланге, тренеры у Вас ку ку
07:06
MAPKJIAP
О, спаситель Каблуков, покажи всем на что ты способен, продемонстрируй продвинутую статистику в действии!!!
07:05