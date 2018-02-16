Харийс Витолиньш: "В матче со Словенией не сыграют Шипачев и Марченко"

Ассистент главного тренера сборной России Харийс Витолиньш рассказал об изменениях в составе перед вторым матчем олимпийского хоккейного турнира против Словении. Участия в этом матче не примут нападающие Вадим Шипачев и Алексей Марченко.

- Решили сделать изменения, - сказал Витолиньш. - Посмотрим, как будет. Словенцы играют очень активно. Надо быть к этому готовыми. Американцы в матче с ними тоже владели инициативой. Надо не совершать своих ошибок и использовать свои моменты.

Почему не будет играть Шипачев? Сейчас не будем делать выводы. Решили сыграть таким составом. Посмотрим, как это сработает. Игра в неравных составах остается ключевым компонентом. Забиваешь в большинстве, не пропускаешь в меньшинстве - и результат сделан. Яковлев сыграет вместо Марченко. Он и Каблуков серьезно готовятся к игре и должны хорошо сыграть.

Напомним, Россия сегодня сыграет со Словенией. Начало матча - 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-транслфцию встречи.