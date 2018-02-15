Харийс Витолиньш: "Словакия победила Россию за счет самоотверженности"

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что национальная команда проиграла матч со Словакией (2:3), несмотря на то, что игра складывалась в пользу россиян. Специалист также добавил, что словаки победили за счет самоотверженности.

– Оцените уровень сборной Словакии.

– Вы видели, они выиграли за счет самоотверженности – на себя поймали 15 бросков. Если поначалу все складывалось все в нашу пользу и, то потом немножко потеряли, пропустили голы на контратаках, где не досмотрели, шайба попала в хоккеистов. Сразу игра поменялась. В том же третьем периоде было всего четыре броска по воротам, один из них – наброс. Противник почувствовал, что игра дается, а мы начали ее терять.

– Матчи чемпионата Словакии проходили вплоть до 11 февраля. На нашу команду повлияла длительная пауза без игры?

– Трудно сказать. Словаки тоже были не довольны отсутствию матчей, потому что не были довольны сыгранностью. Но мы им проиграли, несмотря на то, что игра складывалась в нашу пользу. Проблемы мы видели, и здорово, что увидели все в первой игре. Это лучше, чем когда все идет более гладко. Сразу все проявляется, и ты останавливаешься. (Игорь РАБИНЕР).

Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь