Харийс Витолиньш: "Словакия победила Россию за счет самоотверженности"

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что национальная команда проиграла матч со Словакией (2:3), несмотря на то, что игра складывалась в пользу россиян. Специалист также добавил, что словаки победили за счет самоотверженности.
– Оцените уровень сборной Словакии.
– Вы видели, они выиграли за счет самоотверженности – на себя поймали 15 бросков. Если поначалу все складывалось все в нашу пользу и, то потом немножко потеряли, пропустили голы на контратаках, где не досмотрели, шайба попала в хоккеистов. Сразу игра поменялась. В том же третьем периоде было всего четыре броска по воротам, один из них – наброс. Противник почувствовал, что игра дается, а мы начали ее терять.
– Матчи чемпионата Словакии проходили вплоть до 11 февраля. На нашу команду повлияла длительная пауза без игры?
– Трудно сказать. Словаки тоже были не довольны отсутствию матчей, потому что не были довольны сыгранностью. Но мы им проиграли, несмотря на то, что игра складывалась в нашу пользу. Проблемы мы видели, и здорово, что увидели все в первой игре. Это лучше, чем когда все идет более гладко. Сразу все проявляется, и ты останавливаешься. (Игорь РАБИНЕР).
Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
hrenobl68
bond1951, На одной самоотверженности далеко не уедешь, одну, ну две игры.Потом лечить придется самоотверженных и доигрывать турнир не с кем будет. Мы, кстати ни в одном матче на олимпиадах у словаков не выиграли в основное время, а в Турине и вовсе проиграли. Надо двигаться дальше, а не распускать нюни, после первой осечки.
19:33 15 февраля
bond1951
харийс а где наша самоотверженность...............а потеряли.............
17:26 15 февраля