Харийс Витолиньш: "Норвежцы будут играть на контратаках. Попытаются использовать наши малейшие ошибки"

Ассистент главного тренера сборной России Харийс Витолиньш на утренней раскатке команды прокомментировал предстоящий четвертьфинал Олимпиады-2018 против Норвегии.

– Состав на игру менять не будем, - сказал Витолиньш. – Сегодня не сыграют Шипачев и Марченко. Такие команды, как Норвегия – очень цепкие, все борются до конца. В предыдущем матче против них словенцы выглядели сильнее, создали много моментов, но вратарь раз за разом оставлял норвежцев в игре. Так что надо реализовывать свои шансы, относится к своим моментам бережно. Они будут стараться играть на контратаках, использовать малейшие ошибки. Надо сначала забить свое, а потом уже играть в красивый хоккей.

- Наибольшую опасность, наверное, будет представлять Торесен?

– Он знает наш стиль игры. В меньшинстве старается действовать так же, как и мы. Но мы это все разбирали. Норвежцы постараются к минимуму свести удаления. Потому что у команды чуть ниже классом больше шансов держаться в игре при равных составах. Стоит пропустить один гол в большинстве, и тебе уже надо отыгрываться, раскрываться.

– Что лучше, отдыхать три дня или провести еще одну игру?

– Отдыхать три дня, конечно, многовато. Но две игры за два дня тоже много – может наслоиться усталость. Все будет зависеть от того, как мы сами настроимся. Сейчас мы видим, что тренировки проходят с хорошей интенсивностью, команда на ходу.

– Сыграет ли Артем Зуб, получивший микротравму?

– Да, с ним все нормально.

– Усилен ли контроль за едой связи с последними допинговыми историями?

– За этим у нас следят врачи. Они постоянно контролируюи, смотрят, всех проверяют, чтобы все было правильно.

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