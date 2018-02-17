Харийс Витолиньш: "Не делим сборную США на ветеранов и студентов"

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии матча группового турнира на Олимпиаде-2018 с США сказал, что предстоящая встреча станет проверкой игровой схемы, использованной против Словении (8:2). Специалист также подтвердил, что с первых минут матча против американцев ворота сборной будет защищать Василий Кошечкин.

- Дацюк отлично смотрится с Капризовым и Гусевым. Как будто всю жизнь вместе играют.

- Это была игра со словенцами, давайте в эйфорию не впадать. У нас предстоят серьезные матчи. Сегодня хороший тест. Посмотрим, как эта схема действует против более сильного соперника. Если будет такой же результат, значит, мы угадали с составом.

- Получается, что вся эта идея с базовым клубом сборной была не нужна, раз сейчас все сочетания перемешиваются?

- Я никогда не говорил, что у нас базовая команда. Олег Валерьевич, по-моему, тоже. Игроки собраны сильные, они показывают хороший уровень хоккея, поэтому мы их берем. Но с нашей стороны нет отношения, что это базовая команда. Да, мы наигрываем пары и тройки, разные связки. Но бывают разные новые мысли, это процесс, который никогда не заканчивается.

- Во воротах будет Кошечкин?

- Да.

- У США сборная менее опытная, согласны?

- Игроки этой команды выступают в роли лидеров в своих европейских клубах. Поэтому опыт того, как себя вести на льду, у них есть.

- Но забивают у них пока в основном студенты.

- Мы не делим американцев на ветеранов и студентов. Видим, как они играют. Готовимся к борьбе: они неуступчивые, лезут на ворота, показывают чисто канадский хоккей, что от них и требуют. Нам нужно быть готовыми и навязывать свою игру. Хороших игроков у нас для этого достаточно. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч Россия – США состоится сегодня, 17 февраля, и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь