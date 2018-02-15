15:05 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Харийс Витолиньш: "На игре сборной России в матче со Словакией сказалась нервозность"

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Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что у национальной команды в матче против Словакии (2:3) качество последнего паса и броска была низкая. Специалист также добавил, что у россиян имеется проблема при реализации большинства.

 
Сегодня. Пхенчхан. Словакия - Россия - 3:2. Владислав ГАВРИКОВ (справа), Сергей ШИРОКОВ (в центре) и Вячеслав ВОЙНОВ празднуют первый гол сборной России на Олимпиаде.Матчи на пятой минуте не выигрывают. Рабинер – о поражении России от Словакии

– Направить тренировку на большинство решили после вчерашних неудачных розыгрышей?

– Это тоже повлияло. До этого уже отрабатывали. Подумали, что стоит еще больше обратить внимание, потому что поменяли сочетания.

– Почему вывели Шипачева и Нестерова? Из-за ошибок?

– Тренерское решение – попробуем в таких сочетаниях.

– Гол Гаврикова поспособствовал тому, что он попал.

– Нет.

– Почему на каждом турнире не идет реализация лишнего?

– Не знаю. На тренировке показалось, что все было скованно, а иногда идет. А здесь где-то пас неточный, перескочила, и начинают нервничать, поэтому решили подольше над этим поработать, чтобы получилось. Надеемся, завтра на игре позитивно скажется.

– Почему не получилось отработать большинство у игроков из базового клуба?

– Прошла всего одна игра. Оправданий нет, должны забивать хотя бы один гол при том мастерстве и с потенциалом по реализации. Качество последнего паса и броска была низкая. Может, сказалась нервозность в первой игре.

– Гавриков и Барабанов не имеют практики в большинстве в СКА.

– Барабанов целый прошлый сезон играл. В этом – поменьше, потому что поменялись игроки. Он знает свое дело – игру перед воротами. Нам нужен хоккеист, который при броске не уйдет с линии. Барабанов должен все подборы искать и закрывать вратаря.

– Почему он по ходу тренировки перешел в бригаду большинства?

– Да, поменяли. Решили поменять. Показалось, что не клеится.

– Эти бригады будут выходить в матче?

– Завтра будет раскатка и появится пища для размышлений. (Игорь РАБИНЕР).

Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (2)
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poloskun

Почему нервозность была односторонняя?

22:40 15 февраля

Pleafant

Чего уж обьяснять то,что и так все видят.А нервозность,очень часто преследующая российских спортсменов,происходит от неуверенности и постоянных накачек.

15:25 15 февраля

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