Харийс Витолиньш: "На игре сборной России в матче со Словакией сказалась нервозность"

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что у национальной команды в матче против Словакии (2:3) качество последнего паса и броска была низкая. Специалист также добавил, что у россиян имеется проблема при реализации большинства.
– Направить тренировку на большинство решили после вчерашних неудачных розыгрышей?
– Это тоже повлияло. До этого уже отрабатывали. Подумали, что стоит еще больше обратить внимание, потому что поменяли сочетания.
– Почему вывели Шипачева и Нестерова? Из-за ошибок?
– Тренерское решение – попробуем в таких сочетаниях.
– Гол Гаврикова поспособствовал тому, что он попал.
– Нет.
– Почему на каждом турнире не идет реализация лишнего?
– Не знаю. На тренировке показалось, что все было скованно, а иногда идет. А здесь где-то пас неточный, перескочила, и начинают нервничать, поэтому решили подольше над этим поработать, чтобы получилось. Надеемся, завтра на игре позитивно скажется.
– Почему не получилось отработать большинство у игроков из базового клуба?
– Прошла всего одна игра. Оправданий нет, должны забивать хотя бы один гол при том мастерстве и с потенциалом по реализации. Качество последнего паса и броска была низкая. Может, сказалась нервозность в первой игре.
– Гавриков и Барабанов не имеют практики в большинстве в СКА.
– Барабанов целый прошлый сезон играл. В этом – поменьше, потому что поменялись игроки. Он знает свое дело – игру перед воротами. Нам нужен хоккеист, который при броске не уйдет с линии. Барабанов должен все подборы искать и закрывать вратаря.
– Почему он по ходу тренировки перешел в бригаду большинства?
– Да, поменяли. Решили поменять. Показалось, что не клеится.
– Эти бригады будут выходить в матче?
– Завтра будет раскатка и появится пища для размышлений. (Игорь РАБИНЕР).
Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Харийс Витолиньш
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Вадим Шипачев
- Никита Нестеров
- Александр Барабанов
- Владислав Гавриков
poloskun
Почему нервозность была односторонняя?
22:40 15 февраля
Pleafant
Чего уж обьяснять то,что и так все видят.А нервозность,очень часто преследующая российских спортсменов,происходит от неуверенности и постоянных накачек.
15:25 15 февраля