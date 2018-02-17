08:04 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Харийс Витолиньш: "На данный момент Шипачев вне состава"

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Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш сказал, что штаб команды не будет менять состав, накануне разгромивший Словению (8:2) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018. Сегодня, 17 февраля, россияне сыграют против США.

 
Пятница. Пхенчхан. Россия - Словения - 8:2. Илья КОВАЛЬЧУК (№71) и его команда: поражение от Словакии забыто. Впереди - игра с США.Россия ожила! Идем на Америку

– Решили пойти тем же составом. Победный состав не меняют. Но, как говорится, еще не вечер: все может измениться, все готовятся. Состав называем перед игрой, – отметил Витолиньш.

– То есть на данный момент Шипачев и Марченко вне состава?

– Автоматически да.

Знарок говорил, что Шипачев неважно себя чувствует.

– О здоровье лучше с врачами поговорить.

– Но что-то Шипачев совсем грустный...

– Это вы к нему подойдите и спросите. Сейчас работали – нормально.

– Спецбригады будут те же?

– Думаю, да. Начнем те же. А там уже по игре будем смотреть. Всегда можно что-то поменять по ходу игры.

– Как вообще пришли к таким сочетаниям, которые были в последнем матче?

– Обсудили и решили. Но это не значит, что так все время будет. Надо смотреть по ходу. Хорошо, что пока так получилось. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч Россия – США начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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hant64

Такое впечатление от высказываний Витольньша, что тренерский штаб не особо знает, что делать - если не пойдёт, будем что-то менять, если пойдёт - всё равно не факт, что оставим так, как есть. Логики здесь даже искать не нужно.

10:23

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