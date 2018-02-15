Харийс Витолиньш: "Кошечкин - молодец, в конце поймал два выхода и всегда нас держал в игре со Словакией"

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что в поражении от Словакии (2:3) виноваты все. Специалист также добавил, что вратарь Василий Кошечкин всегда держал россиян в игре.
– Что скажете об игре Кошечкина?
– В поражении виноваты все. Вратарям очень трудно, когда в периоде всего несколько бросков. Ты стоишь и ждешь. Так что Василий – молодец, в конце поймал два выхода и всегда нас держал в игре.
– Кто будет в воротах?
– Завтра Василий будет стоять. По полевым все скажем завтра. (Игорь РАБИНЕР).
Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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poloskun
Давай, ставь Васю, только потом не вешай на него собак.
22:07 15 февраля
hrenobl68
iceconnect,Еще неизвестно кто от этого больше выиграл.Словаки еще не успели игровой тонус потерять, сыграли очень просто и дисциплинированно. Вопрос в другом, смогут они сыграть еще одну игру на таком же уровне. Да, наши играли плохо, но у нас есть куда и в чем прибавить, а у словаков вряд ли. Они вчера свой максимум выдали.
19:59 15 февраля
Платошкин Андрей
Кошечкин конечно не главный виновник, но он поспособствовал возвращению Словаков в игру. Сыграл первый период слабо. Это им не в КХЛии побеждать. Герои хреновы. "Красная машина" блин.
16:28 15 февраля
iceconnect
Никто и не спорит, что Кошечкин не виноват. Виноваты тренеры и игроки в совершенно беззубой игре против словаков которые кстати собрались за 3 дня до игры. Вот так то, господа миллионеры
16:00 15 февраля