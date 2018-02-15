Харийс Витолиньш: "Кошечкин - молодец, в конце поймал два выхода и всегда нас держал в игре со Словакией"

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что в поражении от Словакии (2:3) виноваты все. Специалист также добавил, что вратарь Василий Кошечкин всегда держал россиян в игре.

– Что скажете об игре Кошечкина?

– В поражении виноваты все. Вратарям очень трудно, когда в периоде всего несколько бросков. Ты стоишь и ждешь. Так что Василий – молодец, в конце поймал два выхода и всегда нас держал в игре.

– Кто будет в воротах?

– Завтра Василий будет стоять. По полевым все скажем завтра. (Игорь РАБИНЕР).

Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь