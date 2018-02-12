09:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Харийс Витолиньш: "Кошечкин должен почувствовать, что сборная России верит в него"


Тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что вратарь Василий Кошечкин должен комфортно чувствовать себя в национальной команде. Ранее Олег Знарок сказал, что Кошечкин будет основным голкипером на Олимпиаде.

- Главное - быть уверенным и не дергаться. Если мы решили, что Кошечкин первый номер, то Василий должен почувствовать, что мы в него верим, - сказал Витолиньш. - Все должны быть готовы, но сейчас Кошечкин - номер один. Когда есть уверенность, то появляется игра, дергаться нельзя. (Игорь РАБИНЕР)

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