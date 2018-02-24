Харийс Витолиньш: "Играть нужно от себя, а не зацикливаться на немцах"

Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш считает, что сложно оценивать потенциал Германии, с которой россияне встретятся в финале Олимпиады. Он не стал называть имена игроков, которые могут считаться лидерами у немцев, передает из Пхенчхана спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Немцы сильнее по уровню, чем команды в КХЛ?

– Скажу после матча. На видео – другие скорости, тяжело сравнить. КХЛ – чемпионат, где-то кто-то бережется... А здесь Олимпиада – у всех более ровные звенья, - сказал Витолиньш. - В клубах третье и четвертое звенья всегда слабее, в сборной это не так. Все четыре – одного уровня.

– Сколько из немцев по уровню могли бы играть за СКА?

– Не отвечу.

– Кто лидер Германии?

– Не хочу обращать внимание на детали, мы изучаем их как команду. Мы должны навязывать свою игру, посмотрим, на каких хоккеистах ставится акцент при розыгрыше большинства. Но нам и самим нужно понимать, что играть нужно от себя, а не зацикливаться на них.

– Немецкий штаб называет три фамилии – Ковальчук, Дацюк, Гусев. Сколько вы назовете у немцев?

– Не буду этого делать.

– С чемпионата мира рисунок игры немцев сильно поменялся?

– Тогда мы за ними так пристально не следили, был групповой турнир, не обращали внимание на это. Сейчас видим, что они играют в простой хоккей, видно. Что команда хорошо физически готова. Могут сыграть и в давление, и успеть вернуться назад.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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