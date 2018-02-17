Харийс Витолиньш: "Эйфории от победы над Словенией нет. Самые важные матчи у нас впереди"

Старший тренер сборной РоссииХарийс Витолиньш сказал, что победа над Словенией (8:2) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018 добавила команде уверенности. Сегодня, 17 февраля, россияне сыграют против США.

- Матчи с США всегда сопровождаются нездоровым ажиотажем. Часто бывают скандалы. С игроками уже поговорили на эту тему?

- Все и так все понимают. Мы на Олимпиаде. И хорошо, что после Словении поймали чуть-чуть уверенность. Но ребята понимают, что обыграли только словенцев, и самые важные матчи у нас впереди. Эйфории нет.

- А как, например, Капризов отреагировал на хет-трик?

- Не хожу за ним по пятам. Думаю, нормально отреагировал.

- Не стоит сравнивать предстоящий матч с тем, который был против США в Сочи?

- Думаю, нет. Это совсем разные команды. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч Россия – США начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь