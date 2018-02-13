12:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ханну Вирта: "Россия - главный фаворит Олимпиады"

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Тренер "Салавата Юлаева" финский специалист Ханну Вирта отметил, что сборная России является главным фаворитом на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды США, Словакии и Словении.

– Финляндия в числе больших команд, но Россия, конечно, главный фаворит. Я думаю, Финляндия, Швеция, Чехия и Канада будут теми командами, которые составят конкуренцию", – цитирует Вирту официальный сайт "Салавата Юлаева".

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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baden-baden

У слабовата вроде бы другой тренер.

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