Ханну Вирта: "Россия - главный фаворит Олимпиады"

Тренер "Салавата Юлаева" финский специалист Ханну Вирта отметил, что сборная России является главным фаворитом на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды США, Словакии и Словении.
– Финляндия в числе больших команд, но Россия, конечно, главный фаворит. Я думаю, Финляндия, Швеция, Чехия и Канада будут теми командами, которые составят конкуренцию", – цитирует Вирту официальный сайт "Салавата Юлаева".
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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baden-baden
У слабовата вроде бы другой тренер.
13:04