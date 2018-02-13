Ханну Вирта: "Россия - главный фаворит Олимпиады"

Тренер "Салавата Юлаева" финский специалист Ханну Вирта отметил, что сборная России является главным фаворитом на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды США, Словакии и Словении.

– Финляндия в числе больших команд, но Россия, конечно, главный фаворит. Я думаю, Финляндия, Швеция, Чехия и Канада будут теми командами, которые составят конкуренцию", – цитирует Вирту официальный сайт "Салавата Юлаева".

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