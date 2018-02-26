Губерниев поздравил "волшебника мирового хоккея" Дацюка

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил нападающего сборной России Павла Дацюка с победой в Олимпийских играх-2018. Напомним, что в финале российская команда победила Германию (4:3 ОТ), а Дацюк стал обладателем всех главных хоккейных трофеев. 39-летний форвард сделал 6 результативных передач в 6 матчах Олимпиады.

– Отдельная радость за волшебника мирового хоккея! - написал Губерниев. - Павел Дацюк – чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, Олимпийский чемпион! Вступил в элитный клуб, поздравляю! Великий!