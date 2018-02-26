08:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Губерниев поздравил "волшебника мирового хоккея" Дацюка

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил нападающего сборной России Павла Дацюка с победой в Олимпийских играх-2018. Напомним, что в финале российская команда победила Германию (4:3 ОТ), а Дацюк стал обладателем всех главных хоккейных трофеев. 39-летний форвард сделал 6 результативных передач в 6 матчах Олимпиады.

– Отдельная радость за волшебника мирового хоккея! - написал Губерниев. - Павел Дацюк – чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, Олимпийский чемпион! Вступил в элитный клуб, поздравляю! Великий!

 

Отдельная радость за волшебника мирового хоккея!!!! Павел Дацюк - чемпион мира , обладатель Кубка Стэнли , Олимпийский чемпион!!! Вступил в элитный клуб, поздравляю!!!! Великий !!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #павелдацюк #волшебник #великий #звезда #хоккей #форвард #лучший #чемпион #номеродин #олимпиада #олимпийскиеигры #корея #пхенчхан #олимпийскийчемпион

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 25, 2018 в 7:23 PST

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КОММЕНТАРИИ (6)
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POLTOS

Павел Валерьевич был на этом турнире как Фёдоров в Квебеке 10 лет назад. Как говорил покойный Гимаев: "Мастерюга!"

14:35

камри

Там где успех, там этот паразит

12:08

RedIce

Павел был более чем полезен в команде, не смотря на предолимпийские истерики по поводу состава! Игрой доказал, что он реально волшебник!

11:30

Serenky25

Везде эта харя.

10:00

sergs1

Эта мерзкая морда разве может не примазаться к любому успеху?

09:25

gibson

Есть ли у нас более ненавидимый медийный персонаж нежели Губерниев? Ну почему мне хочется запустить чем-нибудь в эту рожу, всякий раз, когда ее вижу?:-)

09:00

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