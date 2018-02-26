Губерниев поздравил "волшебника мирового хоккея" Дацюка

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил нападающего сборной России Павла Дацюка с победой в Олимпийских играх-2018. Напомним, что в финале российская команда победила Германию (4:3 ОТ), а Дацюк стал обладателем всех главных хоккейных трофеев. 39-летний форвард сделал 6 результативных передач в 6 матчах Олимпиады.
– Отдельная радость за волшебника мирового хоккея! - написал Губерниев. - Павел Дацюк – чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, Олимпийский чемпион! Вступил в элитный клуб, поздравляю! Великий!
Отдельная радость за волшебника мирового хоккея!!!! Павел Дацюк - чемпион мира , обладатель Кубка Стэнли , Олимпийский чемпион!!! Вступил в элитный клуб, поздравляю!!!! Великий !!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #павелдацюк #волшебник #великий #звезда #хоккей #форвард #лучший #чемпион #номеродин #олимпиада #олимпийскиеигры #корея #пхенчхан #олимпийскийчемпион
POLTOS
Павел Валерьевич был на этом турнире как Фёдоров в Квебеке 10 лет назад. Как говорил покойный Гимаев: "Мастерюга!"
14:35
камри
Там где успех, там этот паразит
12:08
RedIce
Павел был более чем полезен в команде, не смотря на предолимпийские истерики по поводу состава! Игрой доказал, что он реально волшебник!
11:30
Serenky25
Везде эта харя.
10:00
sergs1
Эта мерзкая морда разве может не примазаться к любому успеху?
09:25
gibson
Есть ли у нас более ненавидимый медийный персонаж нежели Губерниев? Ну почему мне хочется запустить чем-нибудь в эту рожу, всякий раз, когда ее вижу?:-)
09:00