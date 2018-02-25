Губернатор Свердловской области поздравил Дацюка с золотом Олимпиады

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил нападающего сборной России Павла Дацюка с завоеванием олимпийского золота. В финальном матче Игр-2018 россияне обыграли Германию (4:3 ОТ).

"4:3! Мы верили в наших, и они не подвели! Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка. Павел – гордость Свердловской области, его имя носит хоккейная арена в Екатеринбурге. Надеюсь, скоро смогу поздравить его лично и поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам", - написал Куйвашев в Инстаграме.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

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Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018