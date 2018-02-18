Грег Вышински: "В США все считают, что коэффициент на победу России - 1,0"

Известный американский хоккейный журналист Грег Вышински в колонке для "СЭ" заявил, что в США все считают сборную России безоговорочным фаворитом Олимпиады. Накануне россияне обыграли команду США в матче группового этапа со счетом 4:0.

– Конечно, нынешний турнир нельзя сравнивать с тем, что был в Сочи. Во-первых, нет энхаэловцев, – пишет Вышински. – Во-вторых, сборной России даже нельзя называть себя сборной России. Ха-ха. Это, понятно, шутка. Дело, в первую очередь, в том, что Россия – безусловный и безоговорочный фаворит. У нас изначально все считали, что коэффициент на победу русских – примерно 1,0. Это единственная команда, у которой в составе есть люди, способные играть на высоком уровне в НХЛ. Причем это не пара человек – а большая часть состава. А у остальных сборных игроков уровня Национальной хоккейной лиги толком и нет. (Игорь ЕРОНКО)

Полная колонка Грега Вышински