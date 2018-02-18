Грег Вышински: "В США все считают, что коэффициент на победу России - 1,0"

Известный американский хоккейный журналист Грег Вышински в колонке для "СЭ" заявил, что в США все считают сборную России безоговорочным фаворитом Олимпиады. Накануне россияне обыграли команду США в матче группового этапа со счетом 4:0.
– Конечно, нынешний турнир нельзя сравнивать с тем, что был в Сочи. Во-первых, нет энхаэловцев, – пишет Вышински. – Во-вторых, сборной России даже нельзя называть себя сборной России. Ха-ха. Это, понятно, шутка. Дело, в первую очередь, в том, что Россия – безусловный и безоговорочный фаворит. У нас изначально все считали, что коэффициент на победу русских – примерно 1,0. Это единственная команда, у которой в составе есть люди, способные играть на высоком уровне в НХЛ. Причем это не пара человек – а большая часть состава. А у остальных сборных игроков уровня Национальной хоккейной лиги толком и нет. (Игорь ЕРОНКО)
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:51
Есть мнение...
Это самая тухлая Олимпиада за последние 20 лет с точки зрения уровня мастерства игроков хоккейных сборных. Турнир выглядит третьеразрядным.
09:48