Грег Вышински: "Ковальчук не великодушен, но у него есть причины"

Известный американский хоккейный журналист, автор ESPN Грег Вышински в колонке для "СЭ" заявил, что Россия бы опозорилась, если бы не обыграла США (4:0) в матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане.

- Я слышал, что сказал Ковальчук. Мол, теперь есть что показывать вместо буллитов Ти Джея Оши. Это забавно. И говорит об уровне противостояния. О том, что матчи между нашими странами носят принципиальный характер. И вполне понятно, что, обыграй США Россию в данных обстоятельствах – это было бы небольшим позором для его команды и него в частности. Поэтому я вполне понимаю, почему Илья говорит вот так. Да, он не великодушен, но у него есть на то причины. (Игорь ЕРОНКО)

Полная колонка Грега Вышински

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