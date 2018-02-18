Грег Вышински: "Если бы НХЛ собралась в Пхенчхан, состав США был бы самым талантливым с 1998 года"

Известный американский хоккейный журналист, автор ESPN Грег Вышински в колонке для "СЭ" отметил, что недоволен выбором состава сборной США на Олимпиаду в Пхенчхане. Напомним, что Россия на групповом турнире победила США со счетом 4:0.

- И поэтому мы весьма разочарованы. Энхаэловцы не поехали в Корею, и вроде бы впервые за долгое время просто невозможно было оставить молодых талантливых ребят за пределами состава, - написал Вышински. - Нет, если бы НХЛ собралась в Пхенчхан, состав сборной США был бы самым талантливым с 1998 года. Но она не собралась, и USA Hockey вдруг решила сделать ставку на многоопытных хоккеистов. Много где проверенных, в отличие от студентов. При всем при этом много кто из Европы и КХЛ, кого не взяли, был достоин того, чтобы попасть в состав. Но в определение этого самого состава у нас часто вмешивается политика.

Условно, приоритет может отдаваться тому, кто участвовал в программах подготовки сборных США. Это нередко является фактором. Но есть и другие. Их редко заботит, много ты забиваешь, набираешь ли очки или нет. Два прекрасных примера: Бобби Райан и Фил Кессел. Несмотря на то, что они провели сезон-2013/14 отлично, их оставили без Кубка мира. При том что Кессел – один из лучших снайперов НХЛ за последние 20 лет. Я бы мог понять все это. Мог бы понять, что бомбардиры нам не нужны. Но вы посмотрите на наши результаты на том же Кубке мира. Это же смешно. Зачем нужен "тимбилдинг" такого рода, если мы не выходим из группы? (Игорь ЕРОНКО)

Полная колонка Грега Вышински

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018