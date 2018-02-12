Гражданин Латвии попытался украсть клюшки у женской сборной Финляндии

У женской сборной Финляндии на Олимиаде в Пхенчхане едва не украли клюшки. Как сообщает mixnews.lv, гражданин Латвии 1990 года рождения пробрался к сборной в раздевалку и попытался вынести несколько клюшек. Волонтеры заметили его и доложили полиции.
Мужчина в момент задержания был пьян и признал свою вину. Отмечается, что в Корее он находится не ради Игр-2018, а по работе. В Латвии у него уже была судимость за кражу.
Дополнительная информация
http://www.mixnews.lv/ru/olympics-2018/news/233883_v-pxen4xane-za-popytku-ukrast-klyushki-finskoj-sbornoj-zaderzhan-grazhdanin-latvii/
Якут Хан
Ему показалось, что это припалтскийе шпроты под допингом так выросли))))
18:39 12 февраля
shpasic
отличительная особенность подозреваемого - две скобочки.
17:13 12 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
это был Социалист Сафронов)))
16:59 12 февраля
Алексей Д.
Чёт видать сильно Дукурсы огорчились решением КАС. Пошли во все тяжкие
16:55 12 февраля