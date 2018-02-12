Гражданин Латвии попытался украсть клюшки у женской сборной Финляндии

Гражданин Латвии 1990 года рождения пробрался к сборной в раздевалку и попытался вынести несколько клюшек. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

У женской сборной Финляндии на Олимиаде в Пхенчхане едва не украли клюшки. Как сообщает mixnews.lv, гражданин Латвии 1990 года рождения пробрался к сборной в раздевалку и попытался вынести несколько клюшек. Волонтеры заметили его и доложили полиции.

Мужчина в момент задержания был пьян и признал свою вину. Отмечается, что в Корее он находится не ради Игр-2018, а по работе. В Латвии у него уже была судимость за кражу.