16:44 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Гражданин Латвии попытался украсть клюшки у женской сборной Финляндии

Гражданин Латвии 1990 года рождения пробрался к сборной в раздевалку и попытался вынести несколько клюшек. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Гражданин Латвии 1990 года рождения пробрался к сборной в раздевалку и попытался вынести несколько клюшек. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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У женской сборной Финляндии на Олимиаде в Пхенчхане едва не украли клюшки. Как сообщает mixnews.lv, гражданин Латвии 1990 года рождения пробрался к сборной в раздевалку и попытался вынести несколько клюшек. Волонтеры заметили его и доложили полиции.

Мужчина в момент задержания был пьян и признал свою вину. Отмечается, что в Корее он находится не ради Игр-2018, а по работе. В Латвии у него уже была судимость за кражу.

Дополнительная информация

http://www.mixnews.lv/ru/olympics-2018/news/233883_v-pxen4xane-za-popytku-ukrast-klyushki-finskoj-sbornoj-zaderzhan-grazhdanin-latvii/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Якут Хан

Ему показалось, что это припалтскийе шпроты под допингом так выросли))))

18:39 12 февраля

shpasic

отличительная особенность подозреваемого - две скобочки.

17:13 12 февраля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

это был Социалист Сафронов)))

16:59 12 февраля

Алексей Д.

Чёт видать сильно Дукурсы огорчились решением КАС. Пошли во все тяжкие

16:55 12 февраля

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