Горди Дуайер: "Сборная России - фаворит Олимпиады"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер отметил, что считает сборную России фаворитом хоккейного турнира Олимпиады-2018. По его словам, медали также достанутся Канаде и Швеции.

- Мне очень нравится Олимпиада, - заявил Дуайер. - Когда есть возможность посмотреть игры, это отлично. Считаю, что фаворитами хоккейного турнира являются россияне. У них самая талантливая команда. Но нельзя сбрасывать со счетов и Канаду. Представители НХЛ не поехали на Игры, но и в Европе есть много хороших канадцев. В общем, у Канады и Швеции тоже неплохие команды.

Напомним, первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018