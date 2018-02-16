Гол Стольберга помог шведам обыграть Германию на Олимпиаде

Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла команду Германии (1:0) в матче группового турнира Олимпийских игр-2018. Единственную шайбу в этой встрече забросил Виктор Стольберг на второй минуте игры.
Голкипер Юнас Энрот отразил все 28 бросков по своим воротам. Шведы идут на втором месте в группе С, имея с Финляндией равное количество очков – по 6.
Олимпийские игры
Группа C
Швеция – Германия – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Столберг – 1 (Закриссон, Бергстрем), 2:00 – 1:0.
Вратари: Энрот – Пильмайер (58:26).
Штраф: 10 – 6.
Броски: 26 (9+9+8) – 28 (7+12+9).
Судьи: Майер, Оленин.
16 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
ростовский свин
абсолютно лучший матч олимпиады ..хоккей хорошего нхловского уровня..от немцев не ожидал что они могут играть в таком темпе 2 периода...шведы повесили на ворота амбарный замок.
17:42 16 февраля