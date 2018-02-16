Гол Стольберга помог шведам обыграть Германию на Олимпиаде

Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла команду Германии (1:0) в матче группового турнира Олимпийских игр-2018. Единственную шайбу в этой встрече забросил Виктор Стольберг на второй минуте игры.

Голкипер Юнас Энрот отразил все 28 бросков по своим воротам. Шведы идут на втором месте в группе С, имея с Финляндией равное количество очков – по 6.

Олимпийские игры

Группа C

Швеция – Германия – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Столберг – 1 (Закриссон, Бергстрем), 2:00 – 1:0.

Вратари: Энрот – Пильмайер (58:26).

Штраф: 10 – 6.

Броски: 26 (9+9+8) – 28 (7+12+9).

Судьи: Майер, Оленин.

16 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.