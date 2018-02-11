Главный тренер женской сборной России: "Вера никогда не пропадает. Надежда умирает последней"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после поражения от Канады в стартовом матче олимпийского турнира (0:5) отметил, что верит в успех всегда. Также он добавил, что у России есть талантливые молодые хоккеистки.
– В первом периоде девчонки действовали строго и выполнили установку, отыграв на ноль, - отметил Чистяков. - Хотя в скоростях проигрывали, но оборонялись и сражались.
– В этот момент появилась вера, что можете достоять и до конца?
– Вера никогда не пропадает. Надежда умирает последней.
– А как можно было не проиграть этой Канаде?
– За счет контратак и тех моментов, которые у нас возникали. Один острый моментик, который надо было реализовывать, был. Мы предупреждали девчонок, что шансов у нас много не будет, и каждым надо дорожить.
– В этом январе женская молодежная сборная России впервые в истории на МЧМ обыграла Канаду. На подходе очень талантливые девушки, или это Канада прислала не ту сборную?
– Действительно подрастает очень талантливое поколение, с которым интересно будет работать. Впрочем, и это поколение, играющее сейчас в первой сборной, уже играло на равных с канадками на молодежном уровне – четыре года назад в Будапеште. У нас самая молодая команда на Олимпийских играх, прогрессивная и рабочая, которая будет прогрессировать.
Канада же – мастеровитая, взрослая команда. Но вы видите – никто не сдался, все сражались до последнего. Да, в какие-то моменты мы уступали в мастерстве, но не в боевитости. (Игорь РАБИНЕР)
PitersS
Тут прозвучал и ответ на вопрос о возможностях наших женщин. На молодежном мы были на равных, как тут прозвучало.. Вот эти 4 года и решают. Они 4 года варились в чемпионате, где надо уметь, а наши играют там, где достаточно стараться. Они и сегодня старались, но этого мало. Наши женщины по отношению к канадкам, как наши хоккеисты в сравнении с датчанами, французами и т. п.-второй эшелон. И не думаю, что мы сможем организовать такой чемпионат, в котором будут расти хоккеистки, равные канадкам. Это как сравнивать КХЛ и НХЛ.
19:56 11 февраля
Semmen
Не сборная России, а спортсменки из России. Просьба не путать.
19:14 11 февраля