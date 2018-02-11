Главный тренер женской сборной России: "Вера никогда не пропадает. Надежда умирает последней"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после поражения от Канады в стартовом матче олимпийского турнира (0:5) отметил, что верит в успех всегда. Также он добавил, что у России есть талантливые молодые хоккеистки.

– В первом периоде девчонки действовали строго и выполнили установку, отыграв на ноль, - отметил Чистяков. - Хотя в скоростях проигрывали, но оборонялись и сражались.

– В этот момент появилась вера, что можете достоять и до конца?

– Вера никогда не пропадает. Надежда умирает последней.

– А как можно было не проиграть этой Канаде?

– За счет контратак и тех моментов, которые у нас возникали. Один острый моментик, который надо было реализовывать, был. Мы предупреждали девчонок, что шансов у нас много не будет, и каждым надо дорожить.

– В этом январе женская молодежная сборная России впервые в истории на МЧМ обыграла Канаду. На подходе очень талантливые девушки, или это Канада прислала не ту сборную?

– Действительно подрастает очень талантливое поколение, с которым интересно будет работать. Впрочем, и это поколение, играющее сейчас в первой сборной, уже играло на равных с канадками на молодежном уровне – четыре года назад в Будапеште. У нас самая молодая команда на Олимпийских играх, прогрессивная и рабочая, которая будет прогрессировать.

Канада же – мастеровитая, взрослая команда. Но вы видите – никто не сдался, все сражались до последнего. Да, в какие-то моменты мы уступали в мастерстве, но не в боевитости. (Игорь РАБИНЕР)

Россиянки пропустили пять шайб от канадок на Олимпиаде