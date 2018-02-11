Главный тренер женской сборной России: "Допинг-офицеры не помешали. Девчонки только злее стали"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после поражения от Канады в стартовом матче олимпийского турнира (0:5) отметил, что визит допинг-офицеров не помешал команде. По его мнению, это только сделало россиянок злее.

- Победа молодежки, случившаяся совсем недавно, вашей команде сейчас психологически помогла?

- Конечно. И этим девчонкам хочется доказать, что они ничем не хуже.

- Первые тренировки команда не смогла провести из-за вторжения допинг-офицеров. Насколько это помешало?

- Нет, это не помешало. Только злее стали.

- Насколько команда была бы сильнее, если бы в Олимпиаде смогли участвовать не допущенные до нее девушки?

- Было кем усилиться. Естественно, мы понесли определенные потери.

- Кого не хватает в первую очередь?

- Сразу отметил бы трех игроков. Это Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок. Их реально не хватает. Та же Скиба проходила в состав, несмотря на возраст. Она очень неплохо проявила себя в Евротурах.

- На задачу эти дисквалификации никак не повлияли?

- Нет. Задача у нас одна - выступить как можно лучше. Девчонки хотят доказать, что они чего-то стоят, и побиться за медали. (Игорь РАБИНЕР)

Россиянки пропустили пять шайб от канадок на Олимпиаде