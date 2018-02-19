Главный тренер сборной Кореи по хоккею считает, что у команды есть шансы на победу в матче с Финляндией

Тренер хоккейной сборной Кореи Ричард Пак в преддверии матча квалификационного раунда Олимпийских игр-2018 против Финляндии отметил, что у финнов отличная команда. Специалист также добавил, что его подопечные способны одержать победу в предстоящей встрече.

– Это скорее начало, чем конец, – цитирует ТАСС Пак. – Это отличная возможность для нашей хоккейной команды. Независимо от того, что мы делали в предыдущих трех играх, у нас все еще есть эта четвертая игра, и это самая важная игра. Мы рассматриваем это как возможность, которая дается раз в жизни, – шанс не только выиграть, но и продолжать бороться дальше.

У финнов отличная команда, в этом нет никаких сомнений. Здесь 12 отличных команд. Конечно, матчи будут непростыми.

Надеюсь, что наши ребята чему-то научились и у нас не будет тех же вопросов, касающихся темпов игры или скорости. Мы, безусловно, подготовим наших ребят как можно лучше, чтобы они усвоили опыт предыдущей встречи. Очевидно, что на этот раз обстоятельства несколько иные.

Напомним, что матч Финляндия - Корея состоится 20 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени.

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