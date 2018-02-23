Главный тренер сборной Чехии: "У сборной России все пятерки сильные"

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач отметил высокую слаженность состава сборной России. Полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2018 между сборными Чехии и России состоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане – 10.40 по московскому времени. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры Чехия – Россия. Видеотрансляция в прямом эфире доступна здесь.

– У сборной России все пятерки сильные, – приводит hokej.cz. – У них умные, хорошие игроки и слаженная система, потому что сборная состоит из хоккеистов трех команд. Целые звенья и тройки играют вместе весь сезон. Синхронность свойственна им. Кроме того, половина хоккеистов весь сезон играет под руководством тренера сборной.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады