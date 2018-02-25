Глава КХЛ: "Лига и клубы сделали все для победы сборной России на Олимпиаде-2018"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поздравил сборную России с золотой медалью в хоккейном турнире Олимпийских игр-2018. Чернышенко подчеркнул, что лига и клубы сделали все возможное для этой победы.
- Искренне поздравляю российскую сборную с победой на Олимпийских играх, - цитируют "РИА Новости" Чернышенко. - Финальный матч стал украшением всего хоккейного турнира и лишний раз доказал: в хоккее возможно все, и никакая другая игра не может подарить болельщикам такие яркие эмоции. Сегодня счастливыми стали миллионы болельщиков по всей стране. КХЛ и клубы сделали все для этой победы. Уверен, что этот успех станет мощным стимулом для развития хоккея, причём не только в России.
Напомним, сборная России завоевала олимпийское золото впервые с 1992 года. Автором победной шайбы в матче против Германии (4:3 ОТ) на турнире стал 20-летний Кирилл Капризов.
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ
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https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180225/1133296674.html
rruslland
хорошо,что васи никогда больше не будет в воротах сборной и прекрасно,что есть гусев и капризов,спасающий от кошечкиных косяков)
21:45 25 февраля
Дон_Румата
Конечно, всё сделали: лучших игроков отдали, дорожку бархатом постелили, а некоторые аж самовыпилились из лиги - всё для сборной.
21:40 25 февраля
Lennon
Конечно! Просто убили Лигу! Даже не так - Лига просто убила себя!
21:02 25 февраля
Углем топим
Чукча загадывает таксисту загадку: "Угадаешь сколько у меня оленей, обоих отдам" Таксист ему:"Два", Чукча : "Уууу ШАЙТАН!" Ротенберг спрашивает у Чернышенко: "Угадаешь кто возьмет кубок Гагарина?" Чернышенко: "Армейцы", Ротенберг :"Уууу ШАЙТАН!"
20:19 25 февраля
SS-1525-Sergey
Загубили бизнес и сделали очередную госмонополию, в ущерб спорту, хоккеистам и болельщикам. Пока в СКА останется играть хоть один OARавец в Ледовый ни ногой. Пусть спонсоры платят!
19:50 25 февраля
Boleijj protiv
Мы вложили миллиарды, что вы россияне порадовались валидольной победе над второй сборной Германии. Газпром - мечты сбываются.
19:42 25 февраля
Werdy
AZ, если некая организация объявит вас голой обезьяной, не расстраивайтесь это хомо сапиенс. И обладая такими знаниями, Вы теперь можете смело не прыгать по деревьям, т.к. теперь Ваше образование Вам поможет понять, что человеку необязательно прыгать по деревьям. Приблизительно тоже самое и с хоккеем. :)
19:40 25 февраля
Джон....Сильвер
А теперь сделайте доброе дело для всей страны - Создайте в стране нормальную, конкурентоспособную лигу! Не для Питера и Москвы, а для ВСЕХ!
19:37 25 февраля
AZ
Есть мнение... Если некая организация объявит Вас обезьяной, Вы будете скакать голым по деревьям, ухать и есть бананы, может еще шерстью обрастете?
18:46 25 февраля
skalnyi
а что сделала КХЛ?????? Конкретно, пожалуйста!
18:09 25 февраля
Есть мнение...
Немного о грустном: флаг России ещё ни разу не поднимался выше остальных на ОИ в хоккее. В 1992 и в 2018 выше остальных поднимался Олимпийский флаг и звучал Олимпийский гимн. Где С-Э увидел Россию - загадка.
18:01 25 февраля
drJekil
все, можно СКА распускать?)
18:01 25 февраля
Есть мнение...
Все два клуба КХЛ.) Просто анекдот.))) А Россия в 1992 году не выигрывала золота ОИ. Это была сборная СНГ. Ситуация была ровно такая же как и сейчас собственно, что в сборной СНГ в 1992 году, что в команде ОАР в 2018 году просто играли игроки, имеющие российские паспорта, а кто-то то и другие паспорта, поэтому ни тогда, ни сейчас Россия не выиграла золото ОИ. У сборной России по прежнему нет ни одной победы в хоккее на ОИ.
17:53 25 февраля
Lars Berger
С Победой!
17:48 25 февраля