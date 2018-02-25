Глава КХЛ: "Лига и клубы сделали все для победы сборной России на Олимпиаде-2018"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поздравил сборную России с золотой медалью в хоккейном турнире Олимпийских игр-2018. Чернышенко подчеркнул, что лига и клубы сделали все возможное для этой победы.

- Искренне поздравляю российскую сборную с победой на Олимпийских играх, - цитируют "РИА Новости" Чернышенко. - Финальный матч стал украшением всего хоккейного турнира и лишний раз доказал: в хоккее возможно все, и никакая другая игра не может подарить болельщикам такие яркие эмоции. Сегодня счастливыми стали миллионы болельщиков по всей стране. КХЛ и клубы сделали все для этой победы. Уверен, что этот успех станет мощным стимулом для развития хоккея, причём не только в России.

Напомним, сборная России завоевала олимпийское золото впервые с 1992 года. Автором победной шайбы в матче против Германии (4:3 ОТ) на турнире стал 20-летний Кирилл Капризов.

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