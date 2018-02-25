17:40 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Глава КХЛ: "Лига и клубы сделали все для победы сборной России на Олимпиаде-2018"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поздравил сборную России с золотой медалью в хоккейном турнире Олимпийских игр-2018. Чернышенко подчеркнул, что лига и клубы сделали все возможное для этой победы.

- Искренне поздравляю российскую сборную с победой на Олимпийских играх, - цитируют "РИА Новости" Чернышенко. - Финальный матч стал украшением всего хоккейного турнира и лишний раз доказал: в хоккее возможно все, и никакая другая игра не может подарить болельщикам такие яркие эмоции. Сегодня счастливыми стали миллионы болельщиков по всей стране. КХЛ и клубы сделали все для этой победы. Уверен, что этот успех станет мощным стимулом для развития хоккея, причём не только в России.

Напомним, сборная России завоевала олимпийское золото впервые с 1992 года. Автором победной шайбы в матче против Германии (4:3 ОТ) на турнире стал 20-летний Кирилл Капризов.

Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ

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https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180225/1133296674.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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rruslland

хорошо,что васи никогда больше не будет в воротах сборной и прекрасно,что есть гусев и капризов,спасающий от кошечкиных косяков)

21:45 25 февраля

Дон_Румата

Конечно, всё сделали: лучших игроков отдали, дорожку бархатом постелили, а некоторые аж самовыпилились из лиги - всё для сборной.

21:40 25 февраля

Lennon

Конечно! Просто убили Лигу! Даже не так - Лига просто убила себя!

21:02 25 февраля

Углем топим

Чукча загадывает таксисту загадку: "Угадаешь сколько у меня оленей, обоих отдам" Таксист ему:"Два", Чукча : "Уууу ШАЙТАН!" Ротенберг спрашивает у Чернышенко: "Угадаешь кто возьмет кубок Гагарина?" Чернышенко: "Армейцы", Ротенберг :"Уууу ШАЙТАН!"

20:19 25 февраля

SS-1525-Sergey

Загубили бизнес и сделали очередную госмонополию, в ущерб спорту, хоккеистам и болельщикам. Пока в СКА останется играть хоть один OARавец в Ледовый ни ногой. Пусть спонсоры платят!

19:50 25 февраля

Boleijj protiv

Мы вложили миллиарды, что вы россияне порадовались валидольной победе над второй сборной Германии. Газпром - мечты сбываются.

19:42 25 февраля

Werdy

AZ, если некая организация объявит вас голой обезьяной, не расстраивайтесь это хомо сапиенс. И обладая такими знаниями, Вы теперь можете смело не прыгать по деревьям, т.к. теперь Ваше образование Вам поможет понять, что человеку необязательно прыгать по деревьям. Приблизительно тоже самое и с хоккеем. :)

19:40 25 февраля

Джон....Сильвер

А теперь сделайте доброе дело для всей страны - Создайте в стране нормальную, конкурентоспособную лигу! Не для Питера и Москвы, а для ВСЕХ!

19:37 25 февраля

AZ

Есть мнение... Если некая организация объявит Вас обезьяной, Вы будете скакать голым по деревьям, ухать и есть бананы, может еще шерстью обрастете?

18:46 25 февраля

skalnyi

а что сделала КХЛ?????? Конкретно, пожалуйста!

18:09 25 февраля

Есть мнение...

Немного о грустном: флаг России ещё ни разу не поднимался выше остальных на ОИ в хоккее. В 1992 и в 2018 выше остальных поднимался Олимпийский флаг и звучал Олимпийский гимн. Где С-Э увидел Россию - загадка.

18:01 25 февраля

drJekil

все, можно СКА распускать?)

18:01 25 февраля

Есть мнение...

Все два клуба КХЛ.) Просто анекдот.))) А Россия в 1992 году не выигрывала золота ОИ. Это была сборная СНГ. Ситуация была ровно такая же как и сейчас собственно, что в сборной СНГ в 1992 году, что в команде ОАР в 2018 году просто играли игроки, имеющие российские паспорта, а кто-то то и другие паспорта, поэтому ни тогда, ни сейчас Россия не выиграла золото ОИ. У сборной России по прежнему нет ни одной победы в хоккее на ОИ.

17:53 25 февраля

Lars Berger

С Победой!

17:48 25 февраля

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