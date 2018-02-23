Германия победила Канаду и сыграет с Россией в финале олимпийского хоккейного турнира

Сборная Канады в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 проиграла Германии (3:4). В финале турнире Германия сыграет против России, Канада в матче за третье место встретится с Чехией.
Отметим, что это лучший результат Германии на Играх - в 1932 году команда заняла третье место. Немцы пропустили Олимпиаду-2014 в Сочи, после объединения страны (с Игр-1992) они не поднимались выше шестого места.
Матч за 3-е место пройдет в субботу, 24 февраля (начало – 15.10 мск), финал – в воскресенье, 25 февраля (начало – 7.10).
Хоккей
Олимпийские игры
1/2 финала
Канада - Германия - 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Голы: Мацек - 2 (бол., Кахун), 14:43 - 0:1. Плахта - 1 (Хагер), 23:21 - 0:2. Мауэр - 1 (Гок, Вольф), 26:49 - 0:3. Брюле - 2 (бол., Ли, Норо), 28:17 - 1:3. Хагер - 2 (Плахта, Шютц), 32:31 - 1:4. Робинсон - 1 (Томас, Ли), 42:42 - 2:4. Рой - 1 (бол., Ли, Норо), 49:42 - 3:4.
Вратари: Пулен (57:38 - 57:51, 58:24) - Аус ден Биркен.
Штраф: 35 - 15.
Броски: 31 (5+11+15) - 15 (6+8+1).
Судьи: Кубуш, Майер.
23 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Flo
ростовский свин=== замечательно, так это по вашему было общение? такс - как говаривал МСГ а этот будет президентом, смотри обкакался а головку высоко держит. Любопытно. Продолжайте я записываю ©.
21:34 23 февраля
ростовский свин
Flo...P.S не включайте в свои умозаключения ссылок на Теорию большого взрыва, она почти опровергнута ведущими космогонистами как неправдоподобная и это может нарушить стройность и предоставить возможность осмеяния оных заключений, недалекими и не жалостливыми людьми. Прошу вас аккуратнее, во имя мира....я тебе скажу :"сантары -срочно в палату номер 6, у больного приступы шизофренического бреда" или" а стакан воды есть кому подать что бы запить любимый ГАЛОПЕРИДОЛ?" Все таки есть польза от общения -что такое галоперидол вот узнал...
21:27 23 февраля
Flo
ростовский свин=== дружище??? я только обрадовался и о па, да как так то неужели опять невменяемость... Хотя... если сопоставить язык/булки/штирлиц/лох/борец с режимом и пережатом к дружбе, мда интересно, продолжайте пожалуйста, нужно больше информации. P.S не включайте в свои умозаключения ссылок на Теорию большого взрыва, она почти опровергнута ведущими космогонистами как неправдоподобная и это может нарушить стройность и предоставить возможность осмеяния оных заключений, недалекими и не жалостливыми людьми. Прошу вас аккуратнее, во имя мира.
21:20 23 февраля
ростовский свин
Flo...реверсы / оскорбления / повторы, вы поражаете своей непосредственной глупостью...-)))))))))))))Сударь я требую сатисфакции-)))))))))))))Кота бегемота из мастера и маргариты помнишь?-вот ты своей типо порядочностью -напоминаешь хлыщей с которыми он беседовал немного грубо и иронично -но выводил этих прощелыг на чистую... воду....
21:12 23 февраля
ростовский свин
Flo...да не дружище , не путай берега - я вижу ты в этой теме силен много чего знаешь-видимо из своего опыта,Вот так всегда посмотришь хороший хоккей с друзьями -опрокинешь пару рюмашек ,и тут какой то псих все настроение испортит-)А если серьезно -то ну не нравится тебе наша страна,не нравится кхл и ее устройство..это твое право критикуй -имеешь полное право ,тем более есть что критиковать,но нафига здесь принижать заслуги немцев -типо обыграли какой то состав там,и теперь нам легко их победить..Не легко -во первых это немцы -их бойцовске качества известны,во вторых -швеция -канада потвердят...Зачем это упоминание про нхловцев - нашей вины тут ни какой, а ОИ есть ОИ.....
21:08 23 февраля
Flo
ростовский свин=== пациент вы просто праздник какой то, реверсы / оскорбления / повторы, вы поражаете своей непосредственной глупостью, идеально.
20:59 23 февраля
ростовский свин
Flo..мы могли бы потерять эксперта способного связать урожаи батата в Уганде с производством Уралвагонзавода из за которого за его заводскую хоккейную команду не выступают игроки хоккейной сборной Германии по мощности (килокалория на дециметр изотропного вещества) превосходящие 4 ую пятерку рейнджерс. ..........извини -но теперь твои цитаты про галоперидол и палату №6 - стали понятны-) такие проблемы могут обсуждать только в этих учереждениях..Вот ты спалился -и тут штирлиц понял ,что что то идет не так...
20:55 23 февраля
Sandy45
Фрицев надо бы на мельдоний проверить...
20:50 23 февраля
Flo
ростовский свин==== в гугле к нашей радости не имеется точное по микро граммам описание составляющих веществ этого лекарственного средства иначе вы могли бы заняться самолечением и чего доброго мы могли бы потерять эксперта способного связать урожаи батата в Уганде с производством Уралвагонзавода из за которого за его заводскую хоккейную команду не выступают игроки хоккейной сборной Германии по мощности (килокалория на дециметр изотропного вещества) превосходящие 4 ую пятерку рейнджерс. Это было бы неприятно.
20:50 23 февраля
ростовский свин
fifa_guru....галопердол фло -вон тоже себя ценителем нхл считает-) Не переживай я не нервничаю -у меня слишком хорошее настроение-)
20:45 23 февраля
ростовский свин
Flo.Галоперидо́л — антипсихотик, производное бутирофенона. Разработан и испытан в 1957 году в бельгийской компании Janssen Pharmaceutica[1]. Применяют при шизофрении[2][3], маниакальных состояниях, бредовых расстройствах, при олигофренических, инволюционных, эпилептиформных, алкогольных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями, психомоторным возбуждением. В случае алкогольного делирия со зрительными галлюцинациями под влиянием галоперидола быстро наступает моторное успокоение и исчезают галлюцинации. Существует пролонгированная форма препарата — галоперидола деканоат, с возможностью однократной инъекции 1 раз в 4 недели.-----------нашел - странно я не в курсе что это, а ты прекрасно знаеш и мне советуеш, что понравились эти колеса?
20:43 23 февраля
fifa_guru
ростовский свин они воспринимают тебя не как любителя хоккея, а как сторонника канады и нхл) не обращай внимания. много тут специалистов..во время ЧМ и ОИ
20:42 23 февраля
ростовский свин
Flo..да к стате -а что такое галоперидол? которым ты мне тычеш? пойду погуглю.
20:41 23 февраля
ростовский свин
Flo..ты мне так и не ответил про рейнджерс? увлекся облизыванием булок-) некогда отвечать.."ценитель заокеанского хоккея"!
20:39 23 февраля
ростовский свин
Flo..языком булки щекотать -это твое призвание...
20:38 23 февраля
ростовский свин
Flo..это ты разговаривай - а я обсуждаю хоккей, и многие завсегдатаи меня знают -вон тот же фифа гуру -мы састо общаемся в теме про нхл ,кстате -а тебя ярого любителя -я что то не видел раньше? решил потролить-)Пукан подгорает от возможной победы России?
20:36 23 февраля
Flo
ростовский свин=== вот правильно, первый шаг к выздоровлению сделан, вы уже признали что не уникальны (это вас Наполеон заставил поверить не усмотрели) а всего лишь 99-тый, нужно продолжать дальше и как это вы говорили...а да, высуньте язык из булок и дыхание должно то же нормализоваться.
20:36 23 февраля
ростовский свин
fifa_guru..согласен -мы с тобой это обсуждали это еще после матча в группе швеция -германия,что немцы играют очень страстно, с желанием.Чехи были какие то вялые, обреченные...
20:34 23 февраля
ростовский свин
ярус73..признаю кэнаки были не те что с финнами, НО такое могли предположить 1 из 100 человек.
20:32 23 февраля
fifa_guru
на ЧМ 2010 когда наши еле победили немцев 2-1 - вот тогда я удивился их игре. Правда тогда немцы ни кэнаков, ни шведов не обыгрывали. верное направление развития в спорте. В футболе работает "конвейер" по выходу толковых футболистов. Теперь взялись за зимние виды спорта, в т.ч. и хоккей. Не удивлюсь если лет через дцать немцы будут считаться одним из фаворитов на турнире и будут шансы обыгрывать сильнейших кэнаков.
20:23 23 февраля
Flo
ярус73=== не раздражайте пожалуйста больного человека, ну право слово, неужели нельзя сдержаться. Вам это ничего не стоит а ему потом с Наполеоном о России и Режиме спорить еще.
20:22 23 февраля
fifa_guru
ростовский свин всё же в этой игре повлияло большинство... НО! обычно Кэнаки таким соперникам даже заехать в зону не дают, а немцы умеючи это делали и расставлялись! вообще из двух сегодняшних матчей матч немцев больше понравился. Наряду с сенсационным счетом по ходу игры, счет мог уйти и до 6-1 (буллит, штанги), в итоге кэнаки могли спокойно догнать. и я даже уже был уверен в этом. было еще куча времени чтоб отыграть еще одну шайбу. матч наших какое-то уныние.. борьба, возня. чехи перекидали наших но ничего сверхопасного не было (может 1-2 момента которые и то уже забыл)
20:20 23 февраля
Flo
ростовский свин=== Так вот в чем дело то, немедленно прекратите это делать, водочка и галоперидол и провоцируют у вас агрессивно текущую шизофрению. Прекратите у вас есть шанс стать нормальным, небольшой но есть.
20:19 23 февраля
ярус73
ростовский свин - ну как тебе канада, постоенная игра,отличная оборона.Они выиграют ОИ.А я тебе говорил не говори заранее.Специалист хоккейный.Хе,хе,хе.Насмешил.
20:17 23 февраля
ростовский свин
Flo..я принимаю водочку потому что сегодня 23 февраля-) Если я начну показывать тебе свои знания -ты засунешь свой язычок между булок и будешь быстро -быстро им шевелить..Знаешь скольких умников -типа тебя я здесь обломал???Ты не черта не разбираешься в хоккее и строишь здесь высокоинтеллектуального "борца с режимом",интеллигента в каком то там поколении???Не мешай любителям хоккея насладиться победой германии над канадой,это не каждый день случается.Вон защитник эрхофф тебе уже ответил про ценность олимпады.Выпей пургена ,раз не пьешь водки и иди спи, а то твое сознание находится на грани истерики,от того что "сборная росс незаслуженно выиграет золото,да и золото липовое"
20:16 23 февраля
Flo
ростовский свин=== примите галоперидол и не злоупотребляйте слабительным о опасности этого вас должен был предупредить лечащий врач. И да Наполеон у вас в шестой палате.
20:04 23 февраля
genry2012
Лучше "сжечь себя из-за Грудинина" чем смотреть такое...
19:54 23 февраля
SS-1525-Sergey
Настоящий финал с игровой точки зрения будет Канада-Чехия по накалу и страсти.
19:44 23 февраля
ростовский свин
все обсиратели ОИ -ответь те - чем мы виноваты??? все претензии отсылайте Гарри Бэтмэну-)))и
19:35 23 февраля
ростовский свин
Flo...ха-ха-ха - ты не девица из смольного случаем-) Я более чем уверен ты и в нхл ни в зуб ногой-) Что сейчас происходит в рейнджерс ?
19:32 23 февраля