Германия победила Канаду и сыграет с Россией в финале олимпийского хоккейного турнира

Сборная Канады в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 проиграла Германии (3:4). В финале турнире Германия сыграет против России, Канада в матче за третье место встретится с Чехией.

Отметим, что это лучший результат Германии на Играх - в 1932 году команда заняла третье место. Немцы пропустили Олимпиаду-2014 в Сочи, после объединения страны (с Игр-1992) они не поднимались выше шестого места.

Матч за 3-е место пройдет в субботу, 24 февраля (начало – 15.10 мск), финал – в воскресенье, 25 февраля (начало – 7.10).

Хоккей

Олимпийские игры

1/2 финала

Канада - Германия - 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Голы: Мацек - 2 (бол., Кахун), 14:43 - 0:1. Плахта - 1 (Хагер), 23:21 - 0:2. Мауэр - 1 (Гок, Вольф), 26:49 - 0:3. Брюле - 2 (бол., Ли, Норо), 28:17 - 1:3. Хагер - 2 (Плахта, Шютц), 32:31 - 1:4. Робинсон - 1 (Томас, Ли), 42:42 - 2:4. Рой - 1 (бол., Ли, Норо), 49:42 - 3:4.

Вратари: Пулен (57:38 - 57:51, 58:24) - Аус ден Биркен.

Штраф: 35 - 15.

Броски: 31 (5+11+15) - 15 (6+8+1).

Судьи: Кубуш, Майер.

23 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

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