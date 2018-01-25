Геннадий Величкин - о решении МОК: "Пусть Береглазов гордится, что они его боятся"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин назвал невыдачу приглашения от МОК защитнику "Магнитки" Алексею Береглазову дурдомом. Величкин также добавил, что хоккеист попал в историю.

– Это дурдом, – сказал Величкин. – Игрушки больших дяденек. Это наезд на нашу любимую страну. Леха пусть гордится, что они его боятся. Он попал в историю. Теперь фамилию Береглазова узнали все политики, которые крутятся вокруг той кормушки.

– Сыграет на следующей Олимпиаде?

– Думаю, что да. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ранее стало известно, что помимо Береглазова не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников. Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 - здесь.