13:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Геннадий Величкин - о решении МОК: "Пусть Береглазов гордится, что они его боятся"


Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин назвал невыдачу приглашения от МОК защитнику "Магнитки" Алексею Береглазову дурдомом. Величкин также добавил, что хоккеист попал в историю.

– Это дурдом, – сказал Величкин. – Игрушки больших дяденек. Это наезд на нашу любимую страну. Леха пусть гордится, что они его боятся. Он попал в историю. Теперь фамилию Береглазова узнали все политики, которые крутятся вокруг той кормушки.

– Сыграет на следующей Олимпиаде?

– Думаю, что да. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ранее стало известно, что помимо Береглазова не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Михаил НауменковВалерий Ничушкин и Сергей Плотников. Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 - здесь.

Опрос

МОК забанил Ана, Устюгова и Шипулина. Как отвечать?
голосовать
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий