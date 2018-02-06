14:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Гавриков и Капризов тренируются в общей группе


Национальная сборная России прибыла в город Анян – пригород Сеула, где будет базироваться до 11 февраля. Поздний прилет не изменил планы команды.

Сразу после обеда она отправилась на тренировку, где провела занятие на льду в следующих сочетаниях:

Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестеркин​;

Полевые: ВойновГавриков, КовальчукДацюкГригоренко; НестеровМарченко, ГусевШипачевКапризов; КиселевичЯковлев, ШироковПрохоркинБарабанов; ЗубаревЗуб, ТелегинАндроновКалинин; ТрямкинМозякинКаблуковШалунов.

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