Гавриков и Капризов тренируются в общей группе

Национальная сборная России прибыла в город Анян – пригород Сеула, где будет базироваться до 11 февраля. Поздний прилет не изменил планы команды.
Сразу после обеда она отправилась на тренировку, где провела занятие на льду в следующих сочетаниях:
Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестеркин;
Полевые: Войнов – Гавриков, Ковальчук – Дацюк – Григоренко; Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов; Киселевич – Яковлев, Широков – Прохоркин – Барабанов; Зубарев – Зуб, Телегин – Андронов – Калинин; Трямкин – Мозякин – Каблуков – Шалунов.
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