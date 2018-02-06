Гавриков и Капризов тренируются в общей группе

Национальная сборная России прибыла в город Анян – пригород Сеула, где будет базироваться до 11 февраля. Поздний прилет не изменил планы команды.

Сразу после обеда она отправилась на тренировку, где провела занятие на льду в следующих сочетаниях:

Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестеркин​;

Полевые: Войнов – Гавриков, Ковальчук – Дацюк – Григоренко; Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов; Киселевич – Яковлев, Широков – Прохоркин – Барабанов; Зубарев – Зуб, Телегин – Андронов – Калинин; Трямкин – Мозякин – Каблуков – Шалунов.

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