Францоуз будет основным вратарем сборной Чехии на Олимпиаде-2018

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач заявил, что голкипер "Трактора" Павел Францоуз будет первым номером команды на Олимпийских играх-2018. 27-летний вратарь провел 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 17 побед, в который пропустил 58 шайб.

– Мы выбрали основного голкипера, – цитирует Hokej.cz Яндача. – Францоуз неудачно начал сезон, но позже набрал оптимальную форму. Фурх стабильно выступал на протяжении всего сезона, и мы ждали развития ситуации. После беседы с тренером вратарей мы остановили свой выбор на Францоузе.