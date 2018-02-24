Франц Райндль: "Германия хочет повторить чудо на льду, но мы думаем не о победе, а об игре"

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль в преддверии финала Олимпиады-2018 против России отметил, что команда думает не о победе, а об игре. Он также добавил, что сейчас интерес к хоккею в Германии колоссальный.

– Да, мы хотим повторить чудо на льду. Мы не думаем о победе, а думаем об игре, – сказал Райндль. – Мы счастливы хотя бы потому, что можем сейчас всерьез рассуждать о возможной победе в финале. Интерес к хоккею в Германии сейчас колоссальный. Спрашивайте, спрашивайте меня еще! (Дмитрий СИМОНОВ)

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. Напомним, немцы в полуфинале обыграли канадцев со счетом 4:3.

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