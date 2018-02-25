Фото дня. Золотая олимпийская медаль сборной России

На странице сборной России в Инстаграме была опубликована фотография олимпийской золотой медали. Сегодня российские хоккеисты в финале Олимпиады-2018 обыграли Германию (4:3 ОТ).

"Вот она! Золотая! Олимпийская! Медаль!" - говорится в сообщении.

Трансляция матча Россия – Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //

И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //

Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //

Запомните: атлеты – из России. Ответ американскому СМИ