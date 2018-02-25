21:56 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Фото дня. Золотая олимпийская медаль сборной России

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На странице сборной России в Инстаграме была опубликована фотография олимпийской золотой медали. Сегодня российские хоккеисты в финале Олимпиады-2018 обыграли Германию (4:3 ОТ).

"Вот она! Золотая! Олимпийская! Медаль!" - говорится в сообщении. 

Трансляция матча Россия – Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты – из России. Ответ американскому СМИ

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Весёлый℗

у русофобов при виде этого фото зависть каплями с носа стекает)

23:54 25 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!