Фото дня. Золотая олимпийская медаль сборной России

На странице сборной России в Инстаграме была опубликована фотография олимпийской золотой медали. Сегодня российские хоккеисты в финале Олимпиады-2018 обыграли Германию (4:3 ОТ).
"Вот она! Золотая! Олимпийская! Медаль!" - говорится в сообщении.
Трансляция матча Россия – Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты – из России. Ответ американскому СМИ
Весёлый℗
у русофобов при виде этого фото зависть каплями с носа стекает)
23:54 25 февраля