Фото дня. Мужская сборная России по хоккею поддерживает женскую в матче с Канадой

Мужская сборная России поддерживает женскую национальную команду в матче против Канады на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Идет второй период, счет - 2:0 в пользу североамериканок.
Мужская сборная России первый матч проведет 14 февраля против сборной Словакии.
Мужская сборная России на матче женщин Канада - Россия в полном составе. В телефонах - потому что перерыв. pic.twitter.com/Lb51dk70U5– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 11 февраля 2018 г.
С полным составом я несколько переборщил - может, чуть больше чем полкоманды во главе с Ковальчуком (Дацюка не видел). Из тренеров видел Витолиньша, Никитина и Воробьева. Знарка нет.– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 11 февраля 2018 г.
Трансляция матча Канада - Россия
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Электросталец
а где Раби, вспоминающий Лейк-Плэсид с 10-3
17:35 11 февраля