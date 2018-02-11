16:14 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Фото дня. Мужская сборная России по хоккею поддерживает женскую в матче с Канадой

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Мужская сборная России поддерживает женскую национальную команду в матче против Канады на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Идет второй период, счет - 2:0 в пользу североамериканок.

Мужская сборная России первый матч проведет 14 февраля против сборной Словакии.

Трансляция матча Канада - Россия

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