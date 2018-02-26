Фото дня: Капризов обнимает Загитову и Медведеву

Форвард сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов, который выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане, сделал совместное фото с фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Россиянки на Играх-2018 также оказались сильнейшими, завоевав золото и серебро соответственно.
Подпись у снимка такая: "Девчонки умницы".
Таки да
Жалко, что по центральному ТВ нам круглые сутки крутят не этих ребят, не героев, а всяких шурыгиных. Изо дня в день. Конечно, сейчас и их позовут пару раз в эфир, а потом всё вернётся на круги своя и тв-политика растления России продолжится.
16:11
ujudge
Загитову надо обнимать осторожно всего 15 лет,а вот Медведеву можно брать обеими руками 18 лет уже есть!)))
14:17
vanya_only
Кирилл будь осторожен, держи в уме историю про Шурыгину. Там парень тоже пообнимался на 8 лет.
13:21
MASSARO TYT. MASSARO TAM.......
На все1000000..Золотая молодёжь..
12:16
bashurovvv
А кто старше: Медведева или Капризов?
09:31
SpaMan
А парень не промах)
08:53
nailsh78
вот это я называю "золотая молодежь" ))
08:27