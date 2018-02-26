08:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Фото дня: Капризов обнимает Загитову и Медведеву

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Форвард сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов, который выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане, сделал совместное фото с фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Россиянки на Играх-2018 также оказались сильнейшими, завоевав золото и серебро соответственно.

Подпись у снимка такая: "Девчонки умницы".

 

Девчонки умницы 🙃🙃🙃

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) Фев 25, 2018 в 7:47 PST

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Таки да

Жалко, что по центральному ТВ нам круглые сутки крутят не этих ребят, не героев, а всяких шурыгиных. Изо дня в день. Конечно, сейчас и их позовут пару раз в эфир, а потом всё вернётся на круги своя и тв-политика растления России продолжится.

16:11

ujudge

Загитову надо обнимать осторожно всего 15 лет,а вот Медведеву можно брать обеими руками 18 лет уже есть!)))

14:17

vanya_only

Кирилл будь осторожен, держи в уме историю про Шурыгину. Там парень тоже пообнимался на 8 лет.

13:21

MASSARO TYT. MASSARO TAM.......

На все1000000..Золотая молодёжь..

12:16

bashurovvv

А кто старше: Медведева или Капризов?

09:31

SpaMan

А парень не промах)

08:53

nailsh78

вот это я называю "золотая молодежь" ))

08:27

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