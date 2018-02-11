Форма сборной России по хоккею на Олимпиаде. Фото

Форма сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018.

Российские хоккеисты приняли участие в командном фотографировании перед стартом олимпийского турнира.

Сборная России прибыла в Олимпийскую деревню в воскресенье днем, переехав из Аняна, где проводила заключительный сбор перед Играми в Пхенчхане. Хоккеисты приняли участие в фотосессии, что предусмотрено регламентом соревнований, на льду хоккейного центра в Канныне.

В фотосессии приняли участие игроки, тренерский штаб, руководство делегации.

Первый матч на Олимпиаде российские хоккеисты проведут 14 февраля против Словакии.

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