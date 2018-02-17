Флоренс Шеллинг: "Игра России не удивила. Мы знали, что это хорошая команда"

Хоккеистка сборной Швейцарии Флоренс Шеллинг выразила сожаление по поводу поражения от сборной России в 1/4 финала на Олимпиаде в Пхенчхане со счетом 2:6. Она отдала должное силе российской команды.

– Это не соответствует нашим ожиданиям, – подчеркнула Шеллинг. – Мы были лучшей командой, имели много хороших шансов, но и у России они были. Соперницы свои шансы использовали. Приятно было сыграть на Олимпиаде, но вся удача не может быть на нашей стороне.

Игра России не удивила. Мы знали, что это хорошая команда, обладающая нужными навыками. Мы обсуждали это. Но есть вещи, с которыми нужно быть осторожнее. Россиянки свои шансы использовали. (Олимпийская информационная система)

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