Финны обыграли Корею и вышли на Канаду в 1/4 финала Олимпиады

Сборная Финляндии обыграла команды Кореи со счетом 5:2 в матче 1/8 финала Олимпийских игр-2018. Команда победителей сыграет с Канадой в четвертьфинале.

В составе Финляндии 3 голевые передачи сделал Эли Толванен, дублем отметился Петри Контиола. Голкипер Микко Коскинен отразил 17 бросков из 19 по своим воротам.

Олимпийские игры

Плей-офф

1/8 финала

Финляндия – Корея – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Контиола – 1 (бол., Толванен, Кемппайнен), 4:42 – 1:0. Контиола – 2 (Леписто, Толванен), 23:44 – 2:0. Хейсканен – 1 (Толванен), 26:23 – 3:0. Радунске – 1 (Реган, Ким Сан Ук), 30:06 – 3:1. Ан Джин Хви – 1 (Син Сан У), 32:09 – 3:2. Хиетанен – 1 (бол., Осала, Савинайнен), 47:20 – 4:2. Маннинен – 1 (п.в., Хиетанен, Коскиранта), 59:53 – 5:2.

Вратари: Коскинен – Далтон (57:42 – 59:53).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 36 (14+12+10) – 19 (5+12+2).

20 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.