Финляндия переиграла Германию в хоккейном турнире Олимпиады

Сборная Финляндии обыграла Германию со счетом 5:2 в первом матче группового турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В составе победителей отличились защитники Сами Леписто и Лассе Кукконен, а также нападающие Мика Пюеряля, Эли Толванен и Йоонас Кемппайнен.
У немцев шайбы забросили защитник Франк Хердлер и форвард Брокс Мацек.
Хоккей
Олимпийские игры
Группа C
Финляндия - Германия - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Голы: Леписто - 1 (бол., Контиола, Толванен), 3:13 - 1:0. Мацек - 1 (бол., Эрхофф, Вольф), 8:44 - 1:1. Пюеряля - 1 (Лаюнен, Маннинен), 15:30 - 2:1. Толванен - 1 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 37:22 - 3:1. Кукконен - 1 (Контиола, Толванен), 38:43 - 4:1. Хердлер - 1, 41:51 - 4:2. Кемппайнен - 1 (бол., Толванен, Леписто), 52:48 - 5:2.
Вратари: Коскинен - Аус ден Биркен.
Штраф: 10 - 10.
Броски: 20 (11+6+3) - 24 (6+9+9).
Судьи: Гуен, Кубуш.
15 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2018
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Опрос
- Сборная Германии (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сами Леписто
- Лассе Кукконен
- Йоонас Кемппайнен
- Мика Пюеряля
- Брокс Мацек
- Франк Хердлер
- Эли Толванен