Финки обыграли шведок и вышли в полуфинал олимпийского турнира по хоккею

Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию в 1/4 финала олимпийского турнира со счетом 7:2. В полуфинале Олимпиады в Пхенчхане финки сыграют с США, а Россия – с Канадой.

Олимпиада-2018

Хоккей

Женщины

1/4 финала

Финляндия – Швеция – 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)

Голы: Ниеминен – 2 (Хови), 6:12 – 1:0. Вялиля – 3 (Рахунен), 11:32 – 2:0. Тапани – 1 (бол., Тулус, Вялиля), 17:44 – 3:0. Карвинен – 3 (Туоминен, Саволайнен), 27:14 – 4:0. Нордин – 2 (Грам, Сведин), 28:53 – 4:1. Вялиля – 4 (Карвинен, Тапани), 29:29 – 5:1. Стенберг – 2 (мен., Нилен-Перссон), 39:12 – 5:2. Нуутинен – 1 (Тулус, Рахунен), 44:35 – 6:2. Хакала – 1 (Раяхухта), 57:47 – 7:2.

Вратари: Рятю – Гран (Берглинд, 20:00).

Штраф: 4 – 12.

Броски: 31 (11+7+13) – 21 (3+9+9).

Судьи: Гуай, Фиалова.

17 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018