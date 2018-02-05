15:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

ФХР: женская сборная России по хоккею готовится к Олимпиаде в штатном режиме

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ФХР на своем официальном сайте опубликовала заявление о ситуации в женской сборной РоссииСегодня стало известно, что перед тренировкой в Корее офицеры ВАДА забрали 14 хоккеисток на допинг-пробы.

Приводим текст заявления ФХР полностью:

Женская сборная России в настоящий момент находится в корейском городе Каннын, где проходит плановую подготовку к олимпийскому турниру. Федерация хоккея России строго следит за выполнением всех правил ВАДА и регламента МОК во всех сборных нашей страны. В команде спокойная рабочая обстановка. Впереди у женской сборной России - 5 дней подготовки. Завтра в 18 часов по местному времени (12:00 – по московскому) команда встретится со сборной Швеции в контрольном мачте. А 11 февраля игрой против сборной Канады возьмет старт в олимпийском турнире.

14 хоккеисток забрали на допинг-контроль. А вы ждали от Олимпиады чего-то другого? 

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=14473

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

marsey, очевидно не заостряют внимание.

16:13

marsey

кто-то врёт?

15:46