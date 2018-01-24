ФХР: "Женская сборная России допущена на Олимпиаду-2018"

ФХР объявит состав женской сборной России на Олимпиаду-2018 25 января. Ранее представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению исполкома МОК могут быть приглашены к участию в соревнованиях. Сама команда допущена к Играм.

Приглашение от Международного олимпийского комитета не получили четыре хоккеистки из предварительной заявки женской национальной сборной. Это ранее дисквалифицированные Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок. А также один из лидеров команды – нападающая Людмила Белякова.

ФХР отмечает, что Людмила не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил. Однако, согласно принятому порядку участия российских спортсменов в турнире, на настоящий момент она не получила приглашения. ФХР выясняет у МОК причину отказа спортсменки в приглашении.