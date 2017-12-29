ФХР в ближайшее время представит форму сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подтвердил, что форма, в которой российские хоккеисты выступят на Играх в Пхенчхане, будет представлена в ближайшее время. Она будет выполнена в красном и белом цветах.

– Ждем официального ответа. В ближайшие дни ее (форму) представим, – цитирует ТАСС Ротенберга.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.