ФХР поздравила Елистратова с бронзой Олимпиады-2018

Федерация хоккея России (ФХР) в Твиттере поздравила шорт-трекиста Семена Елистратова с завоеванием бронзы Олимпийских игр 2018 года. Сегодня, 10 февраля, 27-летний россиянин занял третье место в финальном забеге на 1500 метров.

"Поздравляем шорт-трекиста Семена Елистратова и всех болельщиков с первой медалью на Олимпийских играх! Семен завоевал бронзу на дистанции 1500 м", - говорится в поздравлении.

Для Елистратова эта олимпийская награда стала второй в карьере. В 2014 году он в составе сборной России завоевал золото в эстафете.

Поздравляем шорт-трекиста Семена Елистратова и всех болельщиков с первой медалью на Олимпийских играх! Семен завоевал бронзу на дистанции 1500 м 🥉 pic.twitter.com/AU2UsEpeSs – Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.

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