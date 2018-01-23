ФХР подтвердила: Белов, Ничушкин и Плотников не получили приглашение на Олимпиаду

ФХР опубликовала официальное заявление в отношении хоккеистов, приглашенных МОК для участия в Олимпийских играх.

22 января представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению исполкома МОК могут быть приглашены к участию в Олимпийских играх в Корее. В тот же день Федерация хоккея России получила от ОКР информацию о приглашенных хоккеистах. Этот список - по ссылке.

На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Как отмечает пресс-служба ФХР, учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения. При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении в антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов. В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов.

Окончательный состав национальной сборной России на Олимпиаду в Пхенчхан из 25 человек будет объявлен 25 января.